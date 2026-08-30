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ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ προς τις μουσουλμανικές χώρες: «Ενωθείτε κατά των εχθρών του Ισλάμ»

μοτζάμπα χαμενεϊ
clock 12:50 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με γραπτό μήνυμα, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανισθεί δημόσια μετά την 28η Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και μέλη της οικογένειάς του.

«Η λύση στα προβλήματα της Ούμα (της μουσουλμανικής κοινότητα) βρίσκεται στην ενότητα του λόγου, την φιλία και την συνεργασία στον δρόμο του καλού», δήλωσε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

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