Δημήτρης Κόκοτας: Συγκινεί η αδελφή της συζύγου του

Η κουνιάδα του Δημήτρη Κόκοτα θέλησε κι εκείνη να πει το δικό της "αντίο" στον τραγουδιστή. Η ίδια μοιράστηκε μερικές σκέψεις και συναισθήματά της για εκείνον, τονίζοντας πως ήταν ο αδελφός που δεν είχε.

«Ήμουν 10 χρόνων όταν ένα βράδυ που έφευγε η αδερφή μου για τη βραδινή της έξοδο την παρακαλούσα να μου φέρει ένα αυτόγραφο από το νυχτερινό κέντρο που θα πήγαινε, από το Δημήτρη Κοκοτα. Αυτο το αυτόγραφο έμελλε να είναι και το μεγαλύτερο δώρο που έκανα ή θα κάνω ποτέ στην αγαπημένη μου αδερφή.

Την έφερα κοντά με τον Δημήτρη της που στη συνέχεια έγινε ο Δημήτρης «μας». Για εμένα ο Δημήτρης δεν ήταν απλά ο άντρας της αδερφής μου. Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, ο “γαμπρουλης” μου όπως τον φώναζα και εκείνος με έλεγε “κουνιαδουλα” του και με έκανε μια σφιχτή αγκαλιά. Εκείνος που θα έτρεχα με κάθε μου πρόβλημα για να μου πει τη γνώμη του, εκείνος που κάθε Κυριακή και σε κάθε γιορτή δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν θα φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια.

Η πιο παιδική ψυχή που έχω γνωρίσει ποτέ. Ενα αστέρι λαμπερό που δεν πρόλαβε να λάμψει όσο του άξιζε. Σε αποχαιρετώ με το αγαπημένο μου τραγούδι σου που το εννοώ πιο πολύ από ποτέ. Σε αγαπώ απεριόριστα, θα μου λείψεις πολύ, κι αυτό πονάει. Να τις προσέχεις» έγραψε χαρακτηριστικά

Διαβάστε επίσης

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης είπαν «αντίο» στο καλοκαίρι

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος σε έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ