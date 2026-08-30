Ρέθυμνο: Θυρανοίξια Ιερού Ναού Αγίων Φανουρίου και Δημητρίου στην Ενορία Καρωτής

Το απόγευμα της παραμονής της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, 26ης Αυγούστου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε την Ακολουθία των Ιερών Θυρανοιξίων του Ιερού Ναού Αγίων Φανουρίου και Δημητρίου στην Ενορία Καρωτής, ο οποίος ανεγέρθηκε με τη φροντίδα και τη δαπάνη της οικογένειας του κ. Χαράλαμπου Πολομαρκάκη.

Μετά το πέρας της Ιεράς Ακολουθίας των Θυρανοιξίων, στην οποία παρέστη πλήθος ανθρώπων από ολόκληρη τη Μεγαλόνησο Κρήτη, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Εσπερινού και ευλόγησε τους άρτους και τις φανουρόπιτες.

Image

Στη σύντομη προσλαλιά του, αφού ευχαρίστησε την οικογένεια των κτητόρων του Ιερού Ναού και όλους για την παρουσία τους, ευχήθηκε να μιμούμεθα όλοι το παράδειγμα της ζωής του Αγίου Φανουρίου, κρατώντας διαρκώς στα χέρια μας μία αναμμένη λαμπάδα και διακρατώντας τον Σταυρό του Χριστού σε ό,τι ο καθένας υπηρετεί και διακονεί, για το καλό του τόπου μας.

Ακολούθησε, εκ μέρους της οικογενείας, πλούσια φιλοξενία προς τους εκατοντάδες προσκυνητές.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Λιμενικός βούτηξε στη θάλασσα και έσωσε γυναίκα

Τραγωδία στη Σταλίδα - 36χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Κρήτη: "Κόκκινος" συναγερμός σε όλο το νησί για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Ηράκλειο: Στα όριά τους οι πολίτες με τις διακοπές ρεύματος... λόγω υγρασίας