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ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο πάρτι

Ελβετία
clock 10:10 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς κατά την διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας κοντά στην Ζυρίχη.

Νωρίτερα η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωσή της είχε κάνει λόγο για «πολλά θύματα». «Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η εν εξελίξει αστυνομική επιχείρηση πιθανόν να σημαίνει ότι οι δράστες ακόμη αναζητούνται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «προς το παρόν, η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων». Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

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