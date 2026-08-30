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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τσουχτερά πρόστιμα για φωτιές - Πέταξε τα κάρβουνα ενώ ήταν αναμμένα

οχημα Πυροσβεστικής
clock 08:22 | 30/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Πρόστιμα συνολικού ύψους 4.475 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Οι δύο περιπτώσεις αφορούν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά και καταγράφηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, στις 28 Αυγούστου, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ρεθύμνου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ σε αλλοδαπό, για την πρόκληση εστίας φωτιάς σε υπαίθριο χώρο, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Αντίστοιχη παράβαση καταγράφηκε και στον νομό Ηρακλείου. Στις 29 Αυγούστου, ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου επέβαλαν πρόστιμο 1.850 ευρώ σε αλλοδαπή, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε απορρίψει αναμμένα κάρβουνα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

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