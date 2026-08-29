Ποδόσφαιρο γυναικών: Με Βόλο έκτός ξεκινά ο ΟΦΗ-Όλη η κλήρωση

Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Χαλάνδρι, η κλήρωση της Α’ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών για τη σεζόν 2026-27. Η φετινή Α’ Εθνική θα διεξαχθεί με τις εξής 12 ομάδες: ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, ΑΟ ΡΕΑ (Ρεθύμνου), ΑΟ Αγίας Παρασκευής, Οδυσσέας Μοσχάτου, Κηφισιά ΠΓΕ, Βόλος ΝΠΣ, Σειρήνες Γρεβενών, ΠΑΣ Πύργος.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε μία φάση (2 γύροι, 22 αγωνιστικές συνολικά), με την ομάδα που θα βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας να αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ενώ οι ομάδες που θα καταλάβουν τις δύο τελευταίες θέσεις (11η, 12η) θα υποβιβαστούν στη Β’ Εθνική της περιόδου 2027-28.

Η έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου.