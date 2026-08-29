Κολύμβηση: Τρείς Ηρακλειώτες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Open Water Εφήβων

«Πιστεύω πως τα παιδιά θα εξασφαλίσουν θέση στην καλύτερη οκτάδα και μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη και μετάλλιο». Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Open Water Εφήβων-Νεανίδων θα πραγματοποιηθεί στην Σάντα Φε της Αργεντινής (3-6/9) και ο Τεχνικός Σύμβουλος Μαραθώνιας Κολύμβησης στην ΚΟΕ, αλλά και αρχηγός της ελληνικής αποστολής, Σπύρος Γιαννιώτης, μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ για τους στόχους αλλά και τις δυσκολίες που θα συναντήσουν οι Έλληνες αθλητές.

Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί από τον Βασίλη Κακουλάκη (3 χλμ. Knockout Sprint και 10 χλμ) τον Κωνσταντίνο Χουρδάκη (3 χλμ. Knockout Sprint και 7,5 χλμ), καθώς και τον Νίκο Κακουλάκη (7,5 χλμ), απο το Ηράκλειο που θα αναχωρήσουν το πρωί της Κυριακής (30/8) από το Ηράκλειο.

«Βρισκόμαστε στο τέλος μιας απαιτητικής σεζόν με τους Έλληνες αθλητές να προέρχονται από πολλές και σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις» υπογράμμισε ο Σπύρος Γιαννιώτης και τόνισε:

«Πρώτα απ όλα θέλουμε να είμαστε υγιείς και να προσαρμοστούμε στην αλλαγή της ώρας και των καιρικών συνθηκών. Στην Αργεντινή υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες αυτήν την περίοδο, αφού βρίσκεται στο τελείωμα του Χειμώνα και είναι πιθανό οι αθλητές να φορέσουν στολές στους αγώνες. Κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει την απόδοσή τους, αφού δεν είναι συνηθισμένοι. Το ίδιο, όμως, ισχύει και για τους αντιπάλους τους. Παρ όλα αυτά, πιστεύω πως μπορούμε να πετύχουμε διακρίσεις. Οι αθλητές μας έχουν σχεδιάσει την τακτική τους με τους προπονητές τους και μπορούν να εξασφαλίσουν θέση στο βάθρο».

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Πέμπτη 3/9

10 χλμ Εφήβων

10 χλμ Νεανίδων

Παρασκευή 4/9

7,5 χλμ Εφήβων

7,5 χλμ Νεανίδων

5 χλμ Εφήβων

5 χλμ Νεανίδων

Σάββατο 5/9

3 χλμ Knockout Sprint Εφήβων

3 χλμ Knockout Sprint Νεανίδων

Κυριακή 6/9

1.500μ. Mixed Relay (14-16 ετών)

1.500μ. Mixed Relay