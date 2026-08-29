Premier League: «Δύο στα δύο» η Χαλ με φοβερό Τζολάκη

Με δραματικό φινάλε στο «Βιτάλιτι» και ένα σπουδαίο «διπλό» της Χαλ συνεχίστηκε η 2η αγωνιστική της Premier League.
Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε απέναντι στην Έβερτον στο 41΄ με τον Σκοτ και έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση μέχρι τις καθυστερήσεις. Ωστόσο, στο 90΄+2΄ ο Ταρκόφσκι εκμεταλλεύτηκε τη φάση διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και στερώντας από τους γηπεδούχους τη νίκη.
Στο άλλο ματς, η Χαλ έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Κόβεντρι επικρατώντας με 1-0. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Λίαμ Μίλαρ στο 82ο λεπτό, ενώ βασικός κάτω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, κρατώντας το μηδέν στην εστία του, με πολύ σημαντικές επεμβάσεις που έκαναν τη... διαφορά για τις «τίγρεις».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
(60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)
Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1
(41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)
Κόβεντρι - Χαλ 0-1
(82΄ Μίλαρ)
Τότεναμ - Νιούκαστλ 19:30
Τσέλσι - Μπράιτον 30/08
Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08
Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.
Χαλ 6 -2αγ.
Έβερτον 4 -2αγ.
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3
Μπρέντφορντ 3
Τσέλσι 3
Ίπσουιτς 3
Λιντς 3
Λίβερπουλ 2 -2αγ.
Νιούκαστλ 1
Μπόρνμουθ 1 -2αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 1 -2αγ.
Φούλαμ 0
Σάντερλαντ 0
Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.
Μάντσεστερ Γ. 0
Κόβεντρι 0 -2αγ.
Τότεναμ 0
Άστον Βίλα 0
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΟΦΗ: Τι ...κάνουν οι ευρωπαϊκοί αντίπαλοι αυτό το Σαββατοκύριακο
Bundesliga: Πρεμέρα με... πεντάρα για την Μπάγερν επί της Στουτγκάρδης (βίντεο)