Premier League: «Δύο στα δύο» η Χαλ με φοβερό Τζολάκη

Με δραματικό φινάλε στο «Βιτάλιτι» και ένα σπουδαίο «διπλό» της Χαλ συνεχίστηκε η 2η αγωνιστική της Premier League.

Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε απέναντι στην Έβερτον στο 41΄ με τον Σκοτ και έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση μέχρι τις καθυστερήσεις. Ωστόσο, στο 90΄+2΄ ο Ταρκόφσκι εκμεταλλεύτηκε τη φάση διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και στερώντας από τους γηπεδούχους τη νίκη.

Στο άλλο ματς, η Χαλ έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Κόβεντρι επικρατώντας με 1-0. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Λίαμ Μίλαρ στο 82ο λεπτό, ενώ βασικός κάτω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, κρατώντας το μηδέν στην εστία του, με πολύ σημαντικές επεμβάσεις που έκαναν τη... διαφορά για τις «τίγρεις».



Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2



(60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1



(41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)

Κόβεντρι - Χαλ 0-1



(82΄ Μίλαρ)

Τότεναμ - Νιούκαστλ 19:30



Τσέλσι - Μπράιτον 30/08



Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08



Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08



Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08





Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)



Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.



Χαλ 6 -2αγ.



Έβερτον 4 -2αγ.



Μπράιτον 3



Άρσεναλ 3



Μπρέντφορντ 3



Τσέλσι 3



Ίπσουιτς 3



Λιντς 3



Λίβερπουλ 2 -2αγ.



Νιούκαστλ 1



Μπόρνμουθ 1 -2αγ.



Νότιγχαμ Φόρεστ 1 -2αγ.



Φούλαμ 0



Σάντερλαντ 0



Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.



Μάντσεστερ Γ. 0



Κόβεντρι 0 -2αγ.



Τότεναμ 0



Άστον Βίλα 0

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