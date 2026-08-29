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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τραυματίστηκε από επίθεση σκύλου

ΛΑΞΕ
clock 19:00 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του, εξήγησε πως είχε βγει βόλτα με τον δικό του σκύλο, όταν ένα Πιτ Μπουλ ή Πρέσα Κανάριο έτρεξε να πέσει πάνω στο Ακίτα του επιχειρηματία. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προσπάθησε να προστατέψει τον σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος.

«Θα ξεκινήσω από εδώ, τρέχουν και από εδώ αίματα… Καλά δεν θέλετε να δείτε το χέρι μου πώς έχει πρηστεί που έχω πέσει εδώ… Εφιάλτης! Ευτυχώς που ήμουν σε μια φάση και παρέμεινα και λίγο ψύχραιμος. Κάποιος κύριος είχε ένα ελεύθερο σκυλί, δεν ξέρω αν ήταν πιτ μπουλ ή πρέσα κανάριο, έφυγε με τα όσα να πέσει πάνω στη Λαβ, μπήκα μπροστά, με έριξαν κάτω.

Πονάει ο γοφός μου λίγο και το χέρι μου έχει πρηστεί φουλ εδώ. Φανταστείτε να ήταν κάποια κοπέλα με τον σκύλο της, κάποιο μικρό σκυλάκι, δεν ξέρω τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοια σκυλιά και δεν μπορούν πραγματικά να τα κουμαντάρουν και τα αφήνουν ελεύθερα», ανέφερε.

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Δημήτρης Αλεξάνδρου Σκύλος
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