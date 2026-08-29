Ο διπλός στόχος του Πολάκη: Ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και δημαρχία Χανίων

Διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και πιθανή υποψηφιότητα για δήμαρχος Χανίων. Αυτές είναι οι βλέψεις του Παύλου Πολάκη, όπως αναδείχθηκαν από τη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο Κρητικός βουλευτής στα «Χανιώτικα νέα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης, σχολίασε ο Π.Πολάκης και πρόσθεσε: «Ξαναφτιάχνουμε τα όργανα, ξαναφτιάχνουμε τις νομαρχιακές, ξαναστήνουμε το κόμμα στα πόδια του. … Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατάσταση συλλογικής ηγεσίας, η οποία θα λυθεί στην πορεία και προς τις εκλογές, είτε και μετά από αυτές, είτε με συνεδριακή διαδικασία είτε με διαδικασία των οργάνων».

«Η Δούρου είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», ξεκαθαρίζει ο βουλευτής, ο οποίος σχολιάζοντας μία από τις απόψεις που κυκλοφορούν και υποστηρίζει ότι «αν θέλει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ο μόνος τρόπος είναι να είναι πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης», ανέφερε με νόημα: «Σωστό είναι αυτό».

Ατάκα Πολάκη: «Η αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ»



Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα τα Χανιά, η απάντησή του ήταν η εξής:

«Ούτε εμένα με αφήνει αδιάφορο αυτό, όπως και η θέση για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά μια τέτοια απόφαση δεν θα την πάρω εάν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αν είναι να την πάρω, θα την πάρω πιο πριν. Δεν είναι θέμα του αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης δικής μου. Γιατί εμένα, ναι, η Αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι μου αρέσει πάρα πολύ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σε όλο το νησί - Πυρετώδεις προετοιμασίες ενόψει της 3ης του Σεπτέμβρη

Ηράκλειο: Στα όριά τους οι πολίτες με τις διακοπές ρεύματος... λόγω υγρασίας

Έρευνα ekriti - ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου: Ποιος είναι σήμερα ο διαχειριστής και πως άλλαξε το καθεστώς