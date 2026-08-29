Κρήτη: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε εξωτερικό χώρο πυρηνελαιουργείου

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Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε η Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου, 29 Αυγούστου 2026, μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κεντρί της Ιεράπετρας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:15 στον εξωτερικό χώρο πυρηνελαιουργείου, μέσα σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

Το γεγονός ότι η Κρήτη βρίσκεται σήμερα στον ανώτατο βαθμό επικινδυνότητας (Κατηγορία Κινδύνου 5) σήμανε άμεσο συναγερμό στις αρχές, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνοούν την ταχύτατη επέκταση των μετώπων.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε ακαριαία. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και μία ειδική ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Η φωτιά λίγες ώρες αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο.

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