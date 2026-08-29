ΗΠΑ: Σκότωσε το 11 μηνών μωρό της για να μην το πάρει ο πατέρας του

Μια 36χρονη γυναίκα κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του μόλις 11 μηνών γιου της, τον οποίο είχε πάρει μαζί της και είχε μεταφέρει από το Γουαϊόμινγκ στο Νέο Μεξικό, παραβιάζοντας δικαστική απόφαση που είχε παραχωρήσει στον πατέρα του παιδιού προσωρινά την επείγουσα επιμέλειά του.

Το βρέφος, ο 11 μηνών Μπέιζιλ Στόουνερ, πυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα σε τροχόσπιτο κοντά στο Σίλβερ Σίτι του Νέου Μεξικού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της 6ης Δικαστικής Περιφέρειας. Αν και οι εισαγγελικές αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει αρχικά το όνομα του παιδιού, αργότερα έγινε γνωστή η ταυτότητά του μέσω διαδικτυακής εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για τον πατέρα του.

Η μητέρα του παιδιού, Μαντλίν Βερονίκ Ντέιλι, συνελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου 2025 και αρχικά βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και κακοποίηση ανηλίκου.

Είχε πάρει το παιδί παρά τη δικαστική απόφαση



Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η Ντέιλι είχε μεταφέρει τον Μπέιζιλ από το Γουαϊόμινγκ στο Νέο Μεξικό, παρά την ύπαρξη δικαστικής εντολής με την οποία είχε δοθεί στον πατέρα του η επείγουσα επιμέλεια του παιδιού.

Στις 23 Δεκεμβρίου, αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Γκραντ μετέβησαν σε απομονωμένη ιδιοκτησία κοντά σε αυτοκινητόδρομο του Νέου Μεξικού, καθώς είχαν πληροφορηθεί ότι σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσαν κατηγορίες για απαγωγή στο Γουαϊόμινγκ.

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν αρχικά σε ένα μικρό κατάλυμα της ιδιοκτησίας και την είδαν να τρέχει προς ένα τροχόσπιτο που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.







Οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το όχημα και περίμεναν την έκδοση εντάλματος έρευνας. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, όμως, άκουσαν έναν πυροβολισμό να προέρχεται από το εσωτερικό του τροχόσπιτου.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν αμέσως και διαπίστωσαν ότι η Ντέιλι είχε πυροβολήσει το 11 μηνών παιδί με πιστόλι των 9 χιλιοστών.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση των ερευνητών, την οποία επικαλείται η Cowboy State Daily, «το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε να σώσει το παιδί, αλλά δεν κατάφερε να το κρατήσει στη ζωή εξαιτίας του τραύματος από πυροβολισμό στο πρόσωπο».

Μια αίτηση για δουλειά οδήγησε τις αρχές στα ίχνη της



Η αποκάλυψη του τόπου όπου βρισκόταν η 36χρονη έγινε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, με έναν απρόσμενο τρόπο.

Η Ντέιλι είχε υποβάλει αίτηση για εργασία και ο υποψήφιος εργοδότης πραγματοποίησε έλεγχο του ιστορικού της. Κατά τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα για απαγωγή και στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Είπε στους αστυνομικούς ότι «άξιζε τον κόπο»



Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα φέρεται να δήλωσε η Ντέιλι μετά τη σύλληψή της.







Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, είπε στους αστυνομικούς ότι θεωρούσε την πράξη της ότι «άξιζε τον κόπο», εφόσον με αυτόν τον τρόπο ο πατέρας του Μπέιζιλ και οι συγγενείς από την πλευρά του δεν θα μπορούσαν πλέον να έχουν πρόσβαση στο παιδί.

Η 36χρονη φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως ο Μπέιζιλ «θα κινδύνευε και θα κακοποιούνταν σεξουαλικά αν εκείνη έβγαινε από το τροχόσπιτο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο πατέρας του παιδιού «δεν ήθελε ποτέ να έχει καμία σχέση μαζί του, ούτε οικονομικά, ούτε σωματικά, ούτε συναισθηματικά», σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι ερευνητές.

Δήλωσε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού



Η υπόθεση είχε νέα εξέλιξη αυτή την εβδομάδα, καθώς η Μαντλίν Βερονίκ Ντέιλι δήλωσε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία της 6ης Δικαστικής Περιφέρειας.

Η ποινή της πρόκειται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια είναι η εξέλιξη των υπόλοιπων κατηγοριών που είχαν απαγγελθεί σε βάρος της και αφορούσαν την κακοποίηση του παιδιού και την απαγωγή του.

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