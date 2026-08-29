Νίκος Παπαθανάσης: Σε ποντιακό γλέντι γάμου - Στιγμές χαλάρωσης για τον υπουργό

Στιγμές ευθυμίας και παράδοσης για τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος βρέθηκε σε ποντιακό γλέντι γάμου στην Κοζάνη. Μάλιστα, ανέβασε σχετική ανάρτηση στο Instagram, με πλούσιο υλικό, εικόνες και βίντεο, από χορούς και χαμόγελα ενώ παράλληλα έδωσε στη λεζάντα μια γεύση από το γλέντι στο οποίο παρευρέθηκε

«Σε ένα ξεχωριστό ποντιακό γλέντι γάμου στην Ακρινή Κοζάνης, με ευχές στους νεόνυμφους, Ιωάννα και Μπάμπη Πουτογλίδη, για μια ζωή γεμάτη αγάπη, χαρά και ευτυχία!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο κ.Παπαθανάσης με φωτογραφίες και βίντεο στα οποία φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαράς.

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