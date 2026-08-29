Βανδή: «Με τον Βασίλη Μπισμπίκη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά»

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Η Δέσποινα Βανδή σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Espresso» και μίλησε με τρυφερότητα για τον άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο πλευρό της, τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Τι έχει αλλάξει μέσα σου από τότε που μπήκε ο Βασίλης στη ζωή σου;

Υπάρχουν χαρά, βαθιά αγάπη και ουσιαστική επικοινωνία!

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Ποια είναι η πιο όμορφη πλευρά της σχέσης σου με τον Βασίλη που ο κόσμος δεν βλέπει πίσω από τις φωτογραφίες και τις δημόσιες εμφανίσεις;

Το ότι κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά.

Τι αγαπάς περισσότερο στον Βασίλη;

Είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας! Πέρα από αυτό, όμως, αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση! Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις! Με αλήθεια! Θαυμάζω, επίσης, το ταλέντο που έχει και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης!

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