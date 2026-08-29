Τσίπρας στη ΔΕΘ: Τι θα πει για οικονομία, ακρίβεια και παραγωγικό μοντέλο

Η παρουσίαση μιας συνολικής πρότασης διακυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία και κεντρικό στόχο τη σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη, αναμένεται να βρεθεί στον πυρήνα της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ την Τρίτη (02/09).

Ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να περιγράψει ένα διαφορετικό οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο, αντί να κινηθεί στην παραδοσιακή λογική μιας δέσμης επιμέρους εξαγγελιών. Το μοντέλο αυτό συμπυκνώνεται, κατά το επιτελείο του κ. Τσίπρα, σε τρεις άξονες: «έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση». Πίσω από το τρίπτυχο διαφαίνεται και η πολιτική επιδίωξη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει να αντιπαραθέσει στην κυβερνητική πολιτική της ΝΔ μια συνολική πρόταση και, παράλληλα, να μεταφέρει τη συζήτηση από τους μακροοικονομικούς δείκτες στο διαθέσιμο εισόδημα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η επταετία Μητσοτάκη στο στόχαστρο

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αφιερώσει σημαντικό μέρος της ομιλίας του στην αποτίμηση της επταετούς διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, επικεντρώνοντας την κριτική του στις κοινωνικές ανισότητες, στο κόστος ζωής, στη λειτουργία των θεσμών και στην απόσταση που, όπως σημειώνουν από το επιτελείο του, εξακολουθεί να χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κρίσιμους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες.

Μιλώντας με αριθμούς και επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, στο ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και στο βάρος της στέγασης στο διαθέσιμο εισόδημα. Πάνω σε αυτά τα στοιχεία αναμένεται να οικοδομήσει και ένα από τα βασικά πολιτικά επιχειρήματά του: ότι, έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία, η ΝΔ δεν μπορεί να εμφανίζεται ως η δύναμη που θα αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία ο ίδιος αποδίδει στις πολιτικές της.

Η κριτική του στο κυβερνών κόμμα, πάντως, δεν θα περιοριστεί στην οικονομία. Ψηλά στην ατζέντα του πρώην πρωθυπουργού θα βρεθούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ανεξαρτησία των ελεγκτικών θεσμών, με τον ίδιο να επιχειρεί να συνδέσει τη συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με τον τρόπο άσκησης της εξουσίας.

Η σύγκλιση με την Ευρώπη στο επίκεντρο

Η έννοια της «σύγκλισης» θα παίξει κεντρικό ρόλο στην παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και δεν αναμένεται να περιοριστεί στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Η πρόταση που θα παρουσιάσει ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. θα θέτει ως στόχο τη σταδιακή προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου στην παραγωγικότητα και στις αμοιβές, αλλά και σε πεδία όπως η δημόσια Υγεία και Παιδεία, η στέγη, το κράτος δικαίου και η λειτουργία των δημόσιων υποδομών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολιτικό συμπέρασμα που θα επιχειρήσει να εξαγάγει είναι πως, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η σύγκλιση, απαιτούνται, τόσο αλλαγή πολιτικής, όσο και πολιτική αλλαγή. Πάνω σε αυτή τη θέση ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να περιγράψει συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της προοδευτικής κυβέρνησης που προτείνει.

Το οικονομικό σκέλος θα αναπτυχθεί γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: τη δημιουργία νέας παραγωγικής βάσης με επενδύσεις, τεχνολογία και μεγαλύτερη εξωστρέφεια, την αναδιανομή μέσω του φορολογικού συστήματος και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά, καθώς και τη μείωση του κόστους ζωής σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δημόσιων αγαθών.

Παραγωγή αντί για οικονομία της κατανάλωσης

Ιδιαίτερο βάρος θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, αντιπαραβάλλοντας την πρότασή του με μια οικονομία που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση, στις υψηλές τιμές των ακινήτων και στον τουρισμό.

Απέναντι σε αυτό θα προτάξει την αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Στην ίδια λογική θα αναπτύξει και τη θέση ότι η αύξηση της παραγωγικότητας δεν πρέπει να προκύπτει από περισσότερες ώρες εργασίας με χαμηλότερες απολαβές, αλλά από επενδύσεις, τεχνολογία και καλύτερη οργάνωση της παραγωγής. Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιάσει παρεμβάσεις για την οργάνωση της «επενδυτικής μηχανής» της χώρας σε ορίζοντα δεκαετίας. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται η βιομηχανική πολιτική, η χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ενώ νερό και ενέργεια αντιμετωπίζονται ως κρίσιμες παραγωγικές υποδομές και όχι αποκλειστικά ως πεδία άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Στο ίδιο πλαίσιο θα ενταχθούν η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη, η προσιτή κατοικία, οι δημόσιες υποδομές, η ασφάλεια των μεταφορών και η αγροδιατροφική παραγωγή.

Νέα γενιά, δημόσια αγαθά και φορολογία



Ένα δεύτερο μεγάλο πεδίο της πρότασης αφορά την κατανομή των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να τοποθετήσει στο επίκεντρο τη νέα γενιά, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο τις σπουδές όσο και την είσοδο και παραμονή στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη δημόσια Υγεία και Παιδεία, τη στήριξη της οικογένειας και των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και αλλαγές στο φορολογικό πεδίο, υπό τον γενικό τίτλο της «φορολογικής δικαιοσύνης». Το ενδιαφέρον, ωστόσο, θα βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να απαντήσει εκ των προτέρων στο ερώτημα της χρηματοδότησης των εξαγγελιών του.

Η πρόταση διακυβέρνησης

Η φετινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ δεν αναμένεται να αποτελέσει απλώς μία αντιπολιτευτική ομιλία απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πρόθεση είναι να παρουσιαστεί ένα πλαίσιο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως βάση κυβερνητικού προγράμματος, με την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο και τη λειτουργία των θεσμών να συνδέονται σε μία ενιαία πρόταση. Το μήνυμα που θα επιχειρήσει να μεταδώσει από τη Θεσσαλονίκη συνοψίζεται στη φράση «να παράγουμε περισσότερο, να μοιράζουμε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα».

Πίσω από το σύνθημα βρίσκεται, όμως, και το πολιτικό στοίχημα της εμφάνισής του στη ΔΕΘ: να πείσει ότι η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. δεν εξαντλείται στην κριτική προς την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά μπορεί να αποκτήσει χαρακτηριστικά εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Και αυτό, πέρα από τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης, θα κριθεί στην εξειδίκευση, στην κοστολόγηση και, τελικά, στην εφαρμοσιμότητα όσων θα παρουσιάσει.

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