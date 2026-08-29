ΟΣΔΕ 2026: Παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ για να ξεμπλοκάρουν οι δηλώσεις – Νέες τεχνικές λύσεις και οδηγίες

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο ΟΣΔΕ 2026, με στόχο να επιταχυνθεί η οριστικοποίηση των δηλώσεων και να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι αγροτικές ενισχύσεις.

Οι συσκέψεις απέδειξαν ότι η εφαρμογή της νέας δήλωσης (ΕΑΕ 2026) είναι άρτια τεχνικά και μπορεί να δώσει θεαματικά αποτελέσματα, αυτό που μένει να βελτιωθεί είναι κάποιες συνδεσιμότητες (π.χ. Εθνικό Κτηματολόγιο), όπως και οι μικροπροσαρμογές που θα πρέπει να γίνει σε πολύ επί μέρους θέματα (μεταβιβάσεις σε περιπτώσεις κληρονομιάς κ.α.). Όλα έχουν τη σημασία τους, ωστόσο, αυτό που θα πρέπει όλες οι πλευρές να κατανοήσουν είναι ότι η εποχή των «παράδρομων» έχει περάσει, όλα θα πρέπει να γίνονται με βάση το γράμμα του νόμου και τις απαιτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ότι στις επιδοτήσεις θα έχουν δικαίωμα μόνο όσοι πραγματικά παράγουν και πιστοποιούν την παραγωγή τους με τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης).

Πιο αναλυτικά και με βάση τις συζητήσεις που έγιναν με τους επιτελείς της ΑΑΔΕ τις τελευταίες δύο μέρες διαπιστώνεται ότι έχουν δοθεί λύσεις και συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε αρκετά προβλήματα του ΟΣΔΕ, καθώς και αναλήφθηκαν δεσμεύσεις από την ΑΑΔΕ για άμεσες τεχνικές προσαρμογές και την έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων.







Παράλληλα, στα πλαίσια τεχνικής συνάντησης την Τετάρτη 26 Αυγούστου συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση τεχνικών συναντήσεων σε εβδομαδιαία βάση και η καθιέρωση ενός συστηματικού μηχανισμού ανατροφοδότησης για τη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την καθημερινή χρήση να συγκεντρώνονται, να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί και εμποδίζουν την οριστικοποίηση των ΕΑΕ όπως:

τις ΕΑΕ παραγωγών που απεβίωσαν εντός του 2026 και τη δυνατότητα υποβολής τους από τους κληρονόμους,

την αποδοχή ενεργών μισθωτηρίων όταν ο εκμισθωτής έχει αποβιώσει,

τη διαχείριση και τον έλεγχο των ΚΑΕΚ και την αντιστοίχιση των στοιχείων ιδιοκτησίας με το Κτηματολόγιο,

τις περιπτώσεις ΚΑΕΚ που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»,

τη διόρθωση της δυνατότητας επιλογής της αναδιανεμητικής ενίσχυσης,

τη διαδικασία καταχώρισης των πιστοποιημένων σπόρων και των σχετικών ετικετών,

την αποδοχή και ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων,

την απλοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την κατάργηση σειράς περιττών επισυνάψεων,

τη λειτουργία των εξουσιοδοτήσεων προς τα ΚΥΔ και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τους,

τη βελτίωση της διαδικασίας ενημέρωσης παραγωγών, ΚΥΔ και λοιπών εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών,

καθώς και τη διαδικασία τροποποίησης της πιστοποίησης ΚΥΔ στις περιπτώσεις αλλαγής εταιρικής μορφής.

Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ αναφέρονται τα εξής:

Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε τεχνική συνάντηση σχετικά με τα ζητήματα λειτουργίας της εφαρμογής του ΟΣΔΕ 2026:







Η συνάντηση είχε ουσιαστικό και καθαρά τεχνικό χαρακτήρα, καθώς τέθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από τους γεωτεχνικούς και τους χρήστες της εφαρμογής, τα οποία εμποδίζουν την οριστικοποίηση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν:

τις ΕΑΕ παραγωγών που απεβίωσαν εντός του 2026 και τη δυνατότητα υποβολής τους από τους κληρονόμους,

την αποδοχή ενεργών μισθωτηρίων όταν ο εκμισθωτής έχει αποβιώσει,

τη διαχείριση και τον έλεγχο των ΚΑΕΚ και την αντιστοίχιση των στοιχείων ιδιοκτησίας με το Κτηματολόγιο,

τις περιπτώσεις ΚΑΕΚ που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»,

τη διόρθωση της δυνατότητας επιλογής της αναδιανεμητικής ενίσχυσης,

τη διαδικασία καταχώρισης των πιστοποιημένων σπόρων και των σχετικών ετικετών,

την αποδοχή και ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων,

την απλοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την κατάργηση σειράς περιττών επισυνάψεων,

τη λειτουργία των εξουσιοδοτήσεων προς τα ΚΥΔ και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τους,

τη βελτίωση της διαδικασίας ενημέρωσης παραγωγών, ΚΥΔ και λοιπών εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών,

καθώς και τη διαδικασία τροποποίησης της πιστοποίησης ΚΥΔ στις περιπτώσεις αλλαγής εταιρικής μορφής.

Σημειώνεται ότι, για σειρά ζητημάτων δόθηκαν λύσεις ή συγκεκριμένες κατευθύνσεις αντιμετώπισης, ενώ για άλλα αναλήφθηκαν δεσμεύσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για άμεσες τεχνικές προσαρμογές και την έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της σύσκεψης, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση αντίστοιχων τεχνικών συναντήσεων σε εβδομαδιαία βάση και η καθιέρωση ενός συστηματικού μηχανισμού ανατροφοδότησης για τη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την καθημερινή χρήση να συγκεντρώνονται, να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη συνέχιση της τεχνικής συνεργασίας και της άμεσης επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπογραμμίζοντας ότι οι γεωτεχνικοί, ως επιστήμονες που γνωρίζουν το αντικείμενο και ταυτόχρονα βρίσκονται καθημερινά στην πράξη δίπλα στον Έλληνα αγρότη, έχουν τη γνώση και την εμπειρία να εντοπίζουν τα πραγματικά προβλήματα λειτουργίας και να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις.

Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα συνεχίσει να συμβάλει, με κάθε δυνατό τρόπο, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ΟΣΔΕ 2026 που θα είναι λειτουργικό, αξιόπιστο και φιλικό προς τον χρήστη, θα διευκολύνει το έργο των γεωτεχνικών και θα διασφαλίζει την ομαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

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