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GOSSIP - LIFESTYLE

H Μαντόνα συνεχίζει να αποθεώνει την Ελλάδα στο Instagram

μαντονα
clock 11:00 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Madonna μπορεί να έφυγε από τη χώρα μας, ωστόσο,  συνεχίζει να μοιράζεται με τα εκατομμύρια των ακολούθων της φωτογραφίες από το ελληνικό καλοκαίρι της

Στη νέα της ανάρτηση συγκέντρωσε εικόνες από την Κέρκυρα, την Πάτμο αλλά και τα Μετέωρα.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχωρίζουν βρίσκεται και εκείνη από την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, στην οποία η Μαντόνα απαθανατίζεται να συνομιλεί με τον ηγούμενο της μονής, αρχιμανδρίτη π. Βενέδικτο Ζαχαράκη. Πρόκειται για μία εικόνα από την προσωπική και βαθιά πνευματική συζήτηση που είχαν κατά τη διακριτική επίσκεψή της στα Μετέωρα.

A post shared by Madonna (@madonna)

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