Μαγευτικές εικόνες από την Πανσέληνο του Αυγούστου - Το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό

Εντυπωσιακές εικόνες χάρισε το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου η αυγουστιάτικη πανσέληνος, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», καθώς το ολόγιομο φεγγάρι συνδυάστηκε με ένα ιδιαίτερο αστρονομικό φαινόμενο.

Στις 00:18 ώρα Ελλάδας η Σελήνη βρέθηκε ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο ως προς τη Γη, σηματοδοτώντας την κορύφωση της Πανσελήνου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μερική έκλειψη Σελήνης, με πανέμορφες φωτογραφίες να κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Το φαινόμενο ήταν ορατό και από την Ελλάδα, ωστόσο οι συνθήκες παρατήρησης δεν ήταν ιδανικές, καθώς το φεγγάρι βρισκόταν πολύ χαμηλά προς τον δυτικό ορίζοντα και έδυσε προτού ολοκληρωθεί η έκλειψη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αστρονομικά δεδομένα, το μέγεθος της έκλειψης έφτασε το 0,8627, ενώ η συνολική διάρκειά της ήταν 2 ώρες, 30 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα.

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Γιατί ονομάζεται «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», ονομασία που συνδέεται με τις παραδόσεις των ιθαγενών Αμερικανών. Το Old Farmer’s Almanac άρχισε να καταγράφει και να δημοσιεύει τις συγκεκριμένες ονομασίες των πανσελήνων κατά τη δεκαετία του 1930.

Το όνομα προέρχεται από τον οξύρρυγχο, ψάρι γλυκού νερού που συναντάται στις Μεγάλες Λίμνες και τη λίμνη Champlain. Στα τέλη του καλοκαιριού αλιευόταν εύκολα και αποτελούσε σημαντική τροφή για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, αν και σήμερα η παρουσία του είναι αισθητά περιορισμένη

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Οι οξύρρυγχοι εμφανίστηκαν πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια, γεγονός που τους χάρισε τον χαρακτηρισμό «ζωντανά απολιθώματα». Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια μέχρι να αναπαραχθούν, γεννούν κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ το προσδόκιμο ζωής τους μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 150 χρόνια.

Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 29 είδη παγκοσμίως, μεταξύ αυτών ο οξύρρυγχος των Μεγάλων Λιμνών. Με την εξέλιξη, το μέγεθός τους έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τους τεράστιους προγόνους τους. Η λέξη «οξύρρυγχος» σημαίνει «αυτός που αναδεύει», παραπέμποντας στον τρόπο αναζήτησης τροφής.

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