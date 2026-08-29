Τι θα φάμε σήμερα; Light κεφτεδάκια κοτόπουλου

Υλικά (15 τεμάχια)
500 γρ. κιμά κοτόπουλου
1 μικρό αυγό
2-3 κ.σ. βρώμη σε νιφάδες
1 μικρό κρεμμύδι, αλεσμένο
2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
½ κ.γ. σκόνη σκόρδου
αλάτι και πιπέρι
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια, με οποιαδήποτε σειρά, ανακατεύοντας καλά με τα χέρια μας.
Βήμα 2: Σχηματίζουμε συνολικά 15 κεφτεδάκια, ίδιου μεγέθους και βάρους, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.
Βήμα 3: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 180°C για περίπου 25-30 λεπτά, σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Αν θέλουμε τα κεφτεδάκια πιο τραγανά, τα ψήνουμε λίγο περισσότερο.
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Διατροφική αξία ανά 3 κεφτεδάκια
Ενέργεια: 238 kcal
Υδατάνθρακες: 9,3 γρ.
Πρωτεΐνη: 28,3 γρ.
Λιπαρά: 7,3 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 2,4 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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