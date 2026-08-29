Τι θα φάμε σήμερα; Light κεφτεδάκια κοτόπουλου

Υλικά (15 τεμάχια)



500 γρ. κιμά κοτόπουλου



1 μικρό αυγό



2-3 κ.σ. βρώμη σε νιφάδες



1 μικρό κρεμμύδι, αλεσμένο



2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο



½ κ.γ. σκόνη σκόρδου



αλάτι και πιπέρι



1 κ.σ. ελαιόλαδο







Εκτέλεση



Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια, με οποιαδήποτε σειρά, ανακατεύοντας καλά με τα χέρια μας.



Βήμα 2: Σχηματίζουμε συνολικά 15 κεφτεδάκια, ίδιου μεγέθους και βάρους, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.



Βήμα 3: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 180°C για περίπου 25-30 λεπτά, σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Αν θέλουμε τα κεφτεδάκια πιο τραγανά, τα ψήνουμε λίγο περισσότερο.



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Διατροφική αξία ανά 3 κεφτεδάκια



Ενέργεια: 238 kcal



Υδατάνθρακες: 9,3 γρ.



Πρωτεΐνη: 28,3 γρ.



Λιπαρά: 7,3 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 2,4 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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