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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Light κεφτεδάκια κοτόπουλου

κεφτεδάκια
clock 09:30 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (15 τεμάχια)

500 γρ. κιμά κοτόπουλου

1 μικρό αυγό

2-3 κ.σ. βρώμη σε νιφάδες

1 μικρό κρεμμύδι, αλεσμένο

2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

½ κ.γ. σκόνη σκόρδου

αλάτι και πιπέρι

1 κ.σ. ελαιόλαδο



Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια, με οποιαδήποτε σειρά, ανακατεύοντας καλά με τα χέρια μας.

Βήμα 2: Σχηματίζουμε συνολικά 15 κεφτεδάκια, ίδιου μεγέθους και βάρους, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.

Βήμα 3: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 180°C για περίπου 25-30 λεπτά, σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Αν θέλουμε τα κεφτεδάκια πιο τραγανά, τα ψήνουμε λίγο περισσότερο.

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Διατροφική αξία ανά 3 κεφτεδάκια

Ενέργεια: 238 kcal

Υδατάνθρακες: 9,3 γρ.

Πρωτεΐνη: 28,3 γρ.

Λιπαρά: 7,3 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,4 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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