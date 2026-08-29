Η Καίτη Φίνου απαντά στις επικρίσεις για τη διαμονή της στο Σπίτι του Ηθοποιού

Η Καίτη Φίνου απάντησε στα επικριτικά σχόλια που δέχεται, επειδή φιλοξενείται στο Σπίτι του Ηθοποιού. Η ηθοποιός εξέφρασε την πικρία της και απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι λαμβάνει επιδόματα ή εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα μέσω του TikTok.

«ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα». Η ηθοποιός είχε πει την παραπάνω φράση, σχολιάζοντας την κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό. Σε βίντεό της στο Instagram, επισήμανε: «Με έκραξαν γιατί είπα τη φράση “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Σαφώς, πολλές φορές έχουμε πει για πράγματα που δεν μας αρέσουν στην κοινωνία μας, ο κάθε ένας για δικό του λόγο, “πω πω, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας”, “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Από κει και έπειτα, πάω παρακάτω για τον τρόπο που εκφράζεστε», ανέφερε η ηθοποιός.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού. Λοιπόν, μένω εδώ όχι γιατί έχω βολευτεί αλλά γιατί δεν παίζω στην τηλεόραση και τα χρήματα του θεάτρου είναι τόσο πολύ λίγα που δεν θα μου έφταναν να περάσω, να πληρώσω ούτε κοινόχρηστα. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το Tik Tok που “βγάζω τόσα λεφτά» τόνισε.





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