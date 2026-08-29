Σοκ στο Νεπάλ: Φονικός χείμαρρος ισοπέδωσε τα πάντα σε 7,5 λεπτά

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Η ταχύτητα με την οποία κατέβηκε ο φονικός χείμαρρος στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν χιλιάδες αγνοούμενους και ο φόβος για νέα πλημμύρα μεγαλώνει.

Σύμφωνα με τη γεωμορφολόγο Κρίστεν Κουκ, το ορμητικό μέτωπο νερού και φερτών υλικών κινήθηκε την Τετάρτη με ταχύτητα άνω των 150 χλμ./ώρα μέχρι να φτάσει στο συνοριακό πέρασμα Gyirong, στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ.

Όπως εξήγησε, από τη στιγμή της μεγάλης κατάρρευσης στο όρος μέχρι την άφιξη του χείμαρρου στο κινεζικό συνοριακό φυλάκιο μεσολάβησαν μόλις περίπου 7,5 λεπτά.

Στη συνέχεια, ο χείμαρρος επιβραδύνθηκε ελαφρώς, κινούμενος με περίπου 140 χλμ./ώρα, και χρειάστηκε περίπου έξι λεπτά ακόμη για να φτάσει στο χωριό Syapru Besi. Η ταχύτητά του μειώθηκε σταδιακά και περίπου 45 λεπτά αργότερα έφτασε στην Betrawati.

Το κρίσιμο πρόβλημα, σύμφωνα με την Κουκ, ήταν ότι οι άνθρωποι στις περιοχές χαμηλότερα της κοιλάδας «δεν είχαν απολύτως καμία ιδέα για το πόσο μεγάλη ήταν η πλημμύρα». Οι μετρητές στάθμης καταστράφηκαν πριν προλάβουν να μεταδώσουν δεδομένα για την άνοδο των νερών.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών 3 μέρες μετά την πλημμύρα

Τρεις ημέρες μετά την καταστροφή, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Ο προσωρινός απολογισμός ανέρχεται σε 623 νεκρούς, εκ των οποίων 616 στο Νεπάλ και επτά στην Κίνα.

Οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326 στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων 517 ξένοι, και σε 554 στην Κίνα, από τους οποίους 260 είναι ξένοι. Οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται, ενώ τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές και να μεταφέρουν πόσιμο νερό και προμήθειες.

Στην κινεζική πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, οι αποκλεισμένοι δρόμοι, η δύσκολη μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την επιχείρηση.

Φόβοι για νέα μεγάλη πλημμύρα

Την ίδια ώρα, νέα ανησυχία προκαλεί ο σχηματισμός δεύτερης λίμνης στα βουνά κοντά στη ζώνη της καταστροφής. Ο Τζέφρι Κάργκελ, ανώτερος επιστήμονας στο Planetary Science Institute, χαρακτήρισε τις εικόνες «εξαιρετικά ανησυχητικές».

Όπως προειδοποίησε, εάν η δεύτερη λίμνη σπάσει το φυσικό φράγμα της, τα νερά θα μπορούσαν να καταλήξουν σε άλλη λίμνη που έχει σχηματιστεί χαμηλότερα και «μαζί να ξεσπάσουν πολύ, πολύ γρήγορα».

«Οι συναγερμοί χτυπούν και τα σωστικά συνεργεία πρέπει να είναι έτοιμα να κινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο ανά πάσα στιγμή», ανέφερε.

Το μέτωπο νερού, λάσπης, βράχων και πάγου που σάρωσε την περιοχή έχει υπολογιστεί ότι αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον 500.000 μεγάλα φορτηγά γεμάτα υλικά, ενώ επιστήμονας το έχει περιγράψει ως «υγρό τσιμέντο».

Στην περιοχή Chitwan, από τις 233 σορούς που έχουν περισυλλεγεί μέχρι στιγμής, μόλις τέσσερις έχουν ταυτοποιηθεί. Οι υπόλοιπες βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση αποσύνθεσης ώστε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν μπορούν πλέον να αναγνωριστούν, με τη συλλογή δειγμάτων DNA να συνεχίζεται.

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