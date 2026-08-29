Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μηχανής μετά τη σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (28/8) στη Θεσσαλονίκη.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην περιοχή του Χορτιάτη στις 22:40, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.
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Η τροχαία εξετάσεις τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος νέος.
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