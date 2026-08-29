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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Νίκος Ανδρουλάκης: Στην Επίδαυρο για την παράσταση «Ίων», με τον γιο του Μαρίνο

ανδρουλάκης επίδαυρος
clock 12:24 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την παράσταση «Ίων» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, παρακολούθησαν το βράδυ της Παρασκευής, 28 Αυγούστου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με τον γιο του, Μαρίνο.

ανδρουλάκης, γιος

Πρόκειται για μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, που βάζει στο επίκεντρο το παιγνιώδες και αμφίσημο πνεύμα του έργου, σε μια ισορροπία μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχάρη θερμά τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της παράστασης.

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Νίκος Ανδρουλάκης επίδαυρος
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