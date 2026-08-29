Νίκος Ανδρουλάκης: Στην Επίδαυρο για την παράσταση «Ίων», με τον γιο του Μαρίνο

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Την παράσταση «Ίων» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, παρακολούθησαν το βράδυ της Παρασκευής, 28 Αυγούστου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με τον γιο του, Μαρίνο.

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Πρόκειται για μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, που βάζει στο επίκεντρο το παιγνιώδες και αμφίσημο πνεύμα του έργου, σε μια ισορροπία μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχάρη θερμά τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της παράστασης.

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