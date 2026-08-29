Νεπάλ: Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων – Αναφορές ότι νεκροί παρασύρθηκαν μέχρι την Ινδία

Οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους, ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που, σαν τσουνάμι, σάρωσε την περιοχή των Ιμαλαΐων, κατακλύζοντας χωριά.

Ο αριθμός των αγνοουμένων έφτασε το Σάββατο σχεδόν τους 3.000 – περίπου 2.426 στο Νεπάλ και τουλάχιστον 554 στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 517 αλλοδαποί, πολλοί από τους οποίους είναι ινδουιστές προσκυνητές από την Ινδία – σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και από τις δύο χώρες, ενώ έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα. Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι νεκροί ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί κατάντη του ποταμού μέχρι και την Ινδία.

Στους 2.426 που αγνοούνται στο Νεπάλ περιλαμβάνονται 933 εργαζόμενοι σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικά έργου.

Όσοι κατάφεραν να διασωθούν λένε ότι έχουν χάσει τα πάντα και τώρα αντιμετωπίζουν μια αγωνιώδη αναμονή για να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους που αγνοούνται, καθώς και την προοπτική να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.

«Όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν. Δεν έχει μείνει τίποτα», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επιζών Μπούντι Ραμ Ντανγκόλ.

Το τραύμα από την καταστροφή της Τετάρτης είναι τεράστιο και, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ενδέχεται να έχουν πληγεί έως και 93.000 άνθρωποι.

«Πολλές γέφυρες έχουν παρασυρθεί και οι κύριοι δρόμοι έχουν διακοπεί, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πιο πληγείσες κοινότητες», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

Τουλάχιστον 18 σχολεία έχουν παρασυρθεί και άλλα 20 έχουν υποστεί ζημιές, με την καταστροφή να αγγίζει περίπου 10.000 παιδιά σχολικής ηλικίας, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

Η εκτεταμένη καταστροφή έχει ως αποτέλεσμα να εξαντλούνται τα αποθέματα τροφίμων και νερού, την ίδια στιγμή που την αναζήτηση των αγνοουμένων δυσχεραίνει ο φόβος για περαιτέρω πλημμύρες στις πληγείσες περιοχές.

Η πλημμύρα από πάγο και λάσπη προκάλεσε τη δημιουργία τεράστιων λιμνών, και μία από αυτές έχει καταστεί άμεση απειλή για τους διασώστες που ερευνούν την περιοχή αναζητώντας επιζώντες.

Η αστυνομία του Νεπάλ προέτρεψε όλους τους διασώστες να «μετακινηθούν αμέσως σε ασφαλές σημείο», αναφέροντας ότι είχαν λάβει πληροφορίες ότι «ένα φράγμα νερού έσπασε ξανά στην πλευρά του Θιβέτ».

Στο Θιβέτ, όπου οι κινεζικές αρχές αποτελούν τη μόνη πηγή πληροφοριών, το Πεκίνο ανέστειλε τη διασωστική του επιχείρηση στην περιοχή του Γκιρόνγκ, η οποία επλήγη περισσότερο, λόγω του κινδύνου νέων πλημμυρών, πριν δηλώσει ότι η απειλή είχε υποχωρήσει.

Από τη νεπαλική πλευρά των συνόρων, ο στρατός εντόπισε άτομα που είχαν παγιδευτεί στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A, όπου εργάζονταν για να βρουν τρόπο να εισέλθουν και να διασώσουν τους επιζώντες.

«Έχουν αποσταλεί δύο ελικόπτερα, αλλά η επιχείρηση είναι δύσκολη, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν ακόμη και τα σημεία εισόδου της σήραγγας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπασνέτ στο AFP.

Περίπου 350 εργάτες και κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος από την περιοχή, πρόσθεσε, αλλά συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση περισσότερων από εκατό ατόμων που έχουν παγιδευτεί στην ίδια περιοχή.

Εργάτες που διασώθηκαν από άλλα έργα φραγμάτων κατά μήκος της κοιλάδας του Τρισούλι περιέγραψαν μια καταστροφή που εξελίχθηκε με τρομακτική ταχύτητα.

Ο Μπούντα Ταμάνγκ δήλωσε στο AFP ότι επέζησε μόνο επειδή βρισκόταν μέσα σε μια σήραγγα στο φράγμα όπου εργαζόταν όταν ξέσπασε η πλημμύρα.

«Οι ανώτεροι αξιωματικοί που εργάζονταν στην άλλη πλευρά, παρασύρθηκαν όλοι», δήλωσε στο AFP ο Ταμάνγκ, ο οποίος μεταφέρθηκε αεροπορικώς την Πέμπτη, αφού είχε απομονωθεί για περισσότερο από 24 ώρες.

Το Νεπάλ ανέφερε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 626 άτομα.

Απέναντι από τα σύνορα, στο Θιβέτ, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο για ξένους δημοσιογράφους, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 554 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με αναφορά του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua νωρίς το Σάββατο.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι είχαν απομακρύνει 555 εγκλωβισμένους τουρίστες και 499 Κινέζους κατοίκους από το Θιβέτ.

Στην Ινδία, οι αρχές δήλωσαν ότι ανέσυραν επτά πτώματα από ποτάμια που πηγάζουν από το Νεπάλ, τα οποία πιστεύεται ότι είναι θύματα της πλημμύρας.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο υπουργός Οικονομικών του Νεπάλ, εκτίμησε ότι η χώρα χρειάζεται 4-5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμησή της.

«Η αρχική εκτίμηση κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι απλώς μια εκτίμηση», είπε ο Σουάρνιμ Γουάγκλε. «Θα χρειαστούμε πολύ λιγότερα από όσα χρειαστήκαμε για τον σεισμό του 2015. Οι απώλειες και οι ζημιές βρίσκονται υπό εκτίμηση».

Εν τω μεταξύ, νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα που προκάλεσε το τσουνάμι πάγου, λάσπης και βράχων που κατάπιε τα πάντα στο πέρασμά του.

Το Νεπάλ ζητά εξειδικευμένη βοήθεια, η Κίνα διεθνή συνεργασία

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν διακοπεί προσωρινά λόγω της βροχής και της ομίχλης», δήλωσε στο Reuters ο Ναρέντρα Παριγιάρ, ο ανώτατος αξιωματούχος της σοβαρά πληγείσας επαρχίας Ρασούβα.

Η προσοχή επικεντρώνεται στην οργάνωση χερσαίων μεταφορών για τη μεταφορά των διασωθέντων προσκυνητών στην πρωτεύουσα, το Κατμαντού, πρόσθεσε.

Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις επιχειρήσεις διάσωσης και την Παρασκευή, όταν μια λίμνη που σχηματίστηκε στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας μετά την πλημμύρα άρχισε να ξεχειλίζει στους ποταμούς Λέντε Κχόλα και Τρισούλι του Νεπάλ.

Η εν λόγω λίμνη είναι μία από τις δύο που βρίσκονται ανάντη της πλημμυρικής ζώνης και τις οποίες παρακολουθεί το Νεπάλ. Ο κίνδυνος πλημμύρας θα παραμείνει έως ότου και οι δύο λίμνες αποστραγγιστούν πλήρως, προειδοποίησε ένας αξιωματούχος.

Η μία λίμνη συρρικνώνεται, ανέφερε την Παρασκευή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας «Xinhua», επικαλούμενο ανάλυση του υπουργείου υδάτινων πόρων. Ωστόσο, ένας εμπειρογνώμονας της κινεζικής κυβέρνησης σε θέματα γεωλογικών κινδύνων προειδοποίησε ότι η λίμνη ενδέχεται να είναι ασταθής, προσθέτοντας ότι πάνω από 100 παγετώδεις λίμνες που βρίσκονται διάσπαρτες στην περιοχή θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν απειλή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, δήλωσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται βοήθεια για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά χρειάζεται συνδρομή για τη διάσωση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες, για το άνοιγμα των οδών μεταφοράς και επικοινωνίας σε περιοχές όπου έχουν καταστραφεί γέφυρες, για την ταυτοποίηση των πτωμάτων, για τη διενέργεια εξετάσεων DNA και για τη μακροχρόνια αποθήκευση των πτωμάτων.

«Έχουμε ήδη υποβάλει αιτήματα για τέτοιες εξειδικευμένες υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια σε τομείς όπου δεν διαθέτουμε επαρκή εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική γνώση», δήλωσε στο Reuters αργά την Παρασκευή.

Το Νέο Δελχί έχει στείλει τρεις πτήσεις που μεταφέρουν περίπου 60 τόνους υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας στο Νεπάλ, συμπεριλαμβανομένων κουβερτών, φαρμάκων, τροφίμων και δισκίων καθαρισμού νερού, και σχεδιάζει επίσης να αποστείλει μια ομάδα διάσωσης από σήραγγες και μια ιατρική ομάδα.

Η Ινδία έχει επίσης προσφέρει τη δύναμη αντιμετώπισης καταστροφών της και προκατασκευασμένες γέφυρες, μαζί με τεχνικές ομάδες για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της συνδεσιμότητας, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Πεκίνο ζήτησε επείγουσα βοήθεια προς τις πληγείσες από την καταστροφή περιοχές του Νεπάλ και διεθνή συνεργασία στη διάσωση, χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς στέλνει η Κίνα στο Νεπάλ.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο, Reuters

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