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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σε τροχιά υλοποίησης το Κέντρο Κοινωνικής Πολυδομής Αγίας Αικατερίνης

αγία αικατερίνη μακέτα
clock 13:27 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χαρά και συγκίνηση επικρατούν στη συνοικία Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου, καθώς εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή η χρηματοδότηση για την κατασκευή του Κέντρου Κοινωνικής Πολυδομής, συνολικού προϋπολογισμού 3.280.000 €, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού.

Το έργο, θα γίνει σε οικόπεδο 2.431,35 τ.μ. στη Συνοικία Αγίας Αικατερίνης, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 27 μήνες και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027. 

Το νέο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η. θα αποτελέσει έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο πυρήνα κοινωνικής φροντίδας, φιλοξενώντας 10 κοινωνικές δομές, μεταξύ των οποίων Κοινωνική και Νοσηλευτική Υπηρεσία, Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, το ΚΑΠΗ Αγίας Αικατερίνης, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Η.Φ.Η., δύο ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας και Κ.Δ.Α.Π., ενώ προβλέπεται και η μεταφορά της 5ης Το.Μ.Υ.

αγία αικατερίνη μακέτα

Στον ίδιο χώρο θα δημιουργηθούν επίσης μικρή εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, χώροι πρασίνου, στάθμευσης, υπαίθριες διαδρομές, σημεία συνάντησης και υπαίθριο αμφιθέατρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2012 με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου και συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και, μετά την ομόφωνη έγκριση και της χρηματοδότησης, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την κατασκευή του έργου.

αγία αικατερίνη μακέτα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Μάξιμο Σενετάκη, στην Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, στον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Επιτροπή, τις Αντιδημάρχους κες Στέλλα Αρχοντάκη και Ρένα Παπαδάκη, τους Αντιδημάρχους κους Γιάννη Αναστασάκη, Γιώργο Σισαμάκη και Δημήτριο Σπυριδάκη, τον τ. Δήμαρχο κον Βασ. Λαμπρινό, την ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ, και όλες τις υπηρεσίες και τους υπηρεσιακούς που συνέβαλαν διαχρονικά στην πορεία υλοποίησης του έργου.

 Ένα όραμα 14 ετών περνά πλέον από το στάδιο του σχεδιασμού στην πράξη και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, και ολοκληρωμένης κοινωνικής υποδομής, με επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

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