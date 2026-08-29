H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια

Πλήθος θαυμαστών υποδέχτηκαν τη Celine Dion κατά την άφιξή της στο Παρίσι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή.







Η 58χρονη τραγουδίστρια έδειχνε συγκινημένη στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της μετά δύο χρόνια, καθώς χαιρετούσε και έστελνε φιλιά στον κόσμο που συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau όπου μένει.

Céline Dion showed her fans some love as she arrived at the Hotel Le Royal Monceau in Paris, France, ahead of her series of concerts in the French capital.🤍







📹: BACKGRID pic.twitter.com/4BNTHYrokS — Page Six (@PageSix) August 28, 2026





Η Celine Dion έκανε μία πολύ κομψή εμφάνιση, φορώντας καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι, ενώ έκρυβε τα μάτια της πίσω από σκούρα γυαλιά. Η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να χαμογελά πλατιά καθώς πόζαρε για φωτογραφίες με το πλήθος.

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