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GOSSIP - LIFESTYLE

H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια

σελιν
clock 14:00 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πλήθος θαυμαστών υποδέχτηκαν τη Celine Dion κατά την άφιξή της στο Παρίσι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή.



Η 58χρονη τραγουδίστρια έδειχνε συγκινημένη στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της μετά δύο χρόνια, καθώς χαιρετούσε και έστελνε φιλιά στον κόσμο που συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau όπου μένει.



Η  Celine Dion έκανε μία πολύ κομψή εμφάνιση, φορώντας καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι, ενώ έκρυβε τα μάτια της πίσω από σκούρα γυαλιά. Η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να χαμογελά πλατιά καθώς πόζαρε για φωτογραφίες με το πλήθος.

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