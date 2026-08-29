Ηράκλειο: Ανοίγει αυλαία το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών - Πρεμιέρα τη Δευτέρα με Drone Show και μεγάλη συναυλία

Με ένα μοναδικό υπερθέαμα Drone show στην Πλατεία του Προμαχώνα Ιησού στις 20:30, προβολή της ταινίας Φραντς Κάφκα-Franz 2025 στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ» στις 21:00 και τη μεγάλη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνης και της Ελένης Τσαλιγοπούλου με την ιστορική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στις 21:30, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 31/8 το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη και την υπεύθυνη διοργάνωσης του Φεστιβάλ Μαριάννα Γιαλύτη επισκέφθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 28/8 την Πύλη Βιτούρι και το κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις», δύο από τους χώρους των Ενετικών Τειχών που θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, βάζοντας τις τελευταίες «πινελιές» σε μια ξεχωριστή έκπληξη για τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης: Στις εισόδους των δύο αυτών εμβληματικών μνημείων τοποθετήθηκαν εντυπωσιακές, μεγάλου μεγέθους ψηφιακές εκτυπώσεις έργων από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου. Πρόκειται για έργα τέχνης που τα περισσότερα εκτίθενται με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά στο κοινό, συνδέοντας την ιστορική κληρονομιά των Τειχών με την εικαστική ταυτότητα της πόλης και προσφέροντας ένα εξαιρετικό οπτικό θέαμα.

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του μνημείου μέσω της τέχνης αναβαθμίζει την εμπειρία των θεατών και αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο του Ηρακλείου. Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη, επεσήμανε τη συστηματική προσπάθεια που γίνεται ώστε οι φετινές εκδηλώσεις να αφήσουν ένα έντονο αισθητικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Υπενθυμίζεται ότι το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών είναι και το πρώτο που διοργανώνεται στο πλαίσιο και έπειτα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της ενετικής οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στην πλατεία προμαχώνα Ιησού, στη στοά Μακάσι, στις πύλες Παντοκράτορα, Αγίου Γεωργίου και Βιτούρι, στα κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις», στους προμαχώνες Αγίου Ανδρέα και Βηθλεέμ, στις πλατείες Ελευθερίας και 18 Άγγλων, στο αναψυκτήριο προμαχώνα Παντοκράτορα, στη χαμηλή πλατεία προμαχώνα Παντοκράτορα και στο θερινό Δημοτικό κινηματογράφο Βηθλεέμ, θα παρουσιαστούν 35+ εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών δράσεων, οι περισσότερες με ελεύθερη είσοδο.

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Το πρόγραμμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου

Drone show

Ένα εντυπωσιακό drone show με εκατοντάδες drones που θα συγχρονιστούν για να σχηματίσουν μοναδικές εικόνες στον ηρακλειώτικο ουρανό, αναδεικνύοντας τα Ενετικά Τείχη μ’ ένα υπερθέαμα.

Πλατεία Προμαχώνα Ιησού. Ώρα έναρξης 20.30

Συναυλία - Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη Τσαλιγοπούλου - Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου

Δύο μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και μια θαυμάσια ορχήστρα συναντιούνται στη σκηνή του Κηποθεάτρου «Ν.Καζαντζάκης». Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζονται στο Φεστιβάλ των Τειχών τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, μαζί με την ιστορική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη και με τον Βασίλη Προδρόμου, σε μια μουσική συνάντηση που ενώνει το λαϊκό τραγούδι, την παράδοση και το σήμερα. Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής τους περιοδείας και φέρνει μια βραδιά γεμάτη οικειότητα, συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια.

Η Δήμητρα Γαλάνη, με τη μακρά καθοριστική πορεία της στο ελληνικό τραγούδι ως ερμηνεύτρια και δημιουργός, αλλά και τη βαθιά σχέση της με το λαϊκό ρεπερτόριο δίπλα στους μεγάλους δημιουργούς του, μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια ερμηνεύτρια που έχει συνδέσει τη φωνή της με την παράδοση, το σμυρναίικο τραγούδι και τις μουσικές ρίζες της Μικράς Ασίας, παρουσιάζουν μια μουσική διαδρομή που διατρέχει διαφορετικές όψεις του ελληνικού ρεπερτορίου, από κλασικές δημιουργίες έως σύγχρονες επιλογές. Στη σκηνή θα βρίσκεται και ο Βασίλης Προδρόμου, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός της νεότερης γενιάς, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή παρουσία. Κομβικό ρόλο στη συναυλία έχει η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, μια ορχήστρα με σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του ελληνικού αστικού λαϊκού και μικρασιατικού ρεπερτορίου.

Με τους εξαιρετικούς σολίστες της και την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας, δημιουργεί το μουσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι φωνές και τα τραγούδια αποκτούν νέα πνοή. Δίπλα τους και δύο υπέροχοι μουσικοί, ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου και ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, βάζουν τη δική τους σφραγίδα με τρόπο μοναδικό.

Διεύθυνση ορχήστρας: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Συμμετέχει ο Βασίλης Προδρόμου

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης». Ώρα έναρξης 21.30. Διάρκεια: 120΄

Κινηματογράφος «Βηθλεέμ»

Φραντς Κάφκα-Franz 2025. Διάρκεια 127 λεπτά

Στην Πράγα των αρχών του 20ου αιώνα, ο Φραντς Κάφκα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασυγκράτητη ανάγκη του για προσωπική έκφραση, τις ασφυκτικές απαιτήσεις του πατέρα του, και τις παθιασμένες σχέσεις του με τις γυναίκες. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές βιογραφίες των τελευταίων χρόνων, για έναν από τους πιο αγαπημένους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ώρα έναρξης 21:00

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ σε e-book εδώ: https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2026/08/CWF-2026-e-book.pdf

Είσοδος - Εισιτήρια:

Η διάθεση των δελτίων δωρεάν εισόδου και των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας ticketservices.gr. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης.

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου: μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65, παιδιά έως 6 ετών.

Γενική είσοδος στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ»: 4€ (δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου).

Στις εκδηλώσεις που δεν ορίζεται δελτίο δωρεάν εισόδου ή εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στις ξεναγήσεις θα διατεθούν δωρεάν ακουστικά ξενάγησης στους συμμετέχοντες. Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: www.ticketservices.gr/event/candia-walls-festival/

Υποστήριξη θεατών:

Ώρα προσέλευσης: 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της παράστασης.

Για την είσοδο στις παραστάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη έντυπου ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπου απαιτείται) καθώς και του αντίστοιχου αποδεικτικού για την παροχή έκπτωσης.

Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων για θεατές που δεν βρίσκονται εντός του χώρου των Κηποθεάτρων καθώς και η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης.

Το προσωπικό των Κηποθεάτρων βρίσκεται στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή βοήθεια που ενδέχεται να χρειαστείτε.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Στα κοινωνικά δίκτυα του Φεστιβάλ: www.facebook.com/Candia-walls-festival και www.instagram.com/candia-walls-festival

Στο ταμείο του Κηποθεάτρου Ν. Καζαντζάκης αυτοπροσώπως ή στο 2810242977 (Δευτέρα με Κυριακή 10:00-19:00).

3o Φεστιβάλ των Τειχών 2026

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Συγχρηματοδότηση: Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης - Υπουργείο Πολιτισμού

Δήμαρχος Ηρακλείου: Αλέξης Καλοκαιρινός

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη

Οργάνωση Παραγωγής Φεστιβάλ: Μαριάννα Γιαλύτη

Οργανωτική Υποστήριξη και Εκτέλεση Παραγωγής: Νίκος Τσαγκαράκης, Κωνσταντίνα Χατζάκη, Κατερίνα Τζωρτζακάκη, Μύρων Καραντινός, Βερόνικα Αλατσατιανού, Μανόλης Χατζάκης, Νίκος Χαραλάμπης, προσωπικό Κηποθεάτρων

Διοικητική Οργάνωση – Διαχείριση: Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς: Μαρία Ν. Φουντουλάκη, Τμήμα Πολιτισμού: Eύη Μαρτιμιανάκη, Αντώνης Ρουμπάκης

Επικοινωνία και Προβολή: Γραφείο Τύπου Δήμου Ηρακλείου, Κωνσταντίνα Χατζάκη, Κατερίνα Αγγελιδάκη

Σχεδιασμός Προγράμματος & Επικοινωνιακής Ταυτότητας: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Επιμέλεια Κειμένων και Μετάφραση στα Αγγλικά: Δημήτρης Βυτινιώτης

Εκτύπωση Εφαρμογών Επικοινωνιακής Προβολής: Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Συνεργάτες: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Εθνική Λυρική Σκηνή, Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου, Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Ηρακλείου, Ινστιτούτο Αστροφυσικής Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, Αστρονομική Ομάδα Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Διεθνές Φεστιβάλ λαϊκών παραδοσιακών χορών Συμπόσιο Πολιτισμού, «Κέντρο Χορού» Σχολή Χορού Δήμου Ηρακλείου, Πολιτιστικός Σύλλογος Tangoneón.

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