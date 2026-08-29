Πόθεν Έσχες 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και τι ισχύει για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

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Ανοιχτή παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» για το 2026, με τους υπόχρεους να έχουν περιθώριο έως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ΠΟΘΕΝ, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας και την αυτόματη αξιοποίηση στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πώς γίνεται η υποβολή

Οι υπόχρεοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στη συνέχεια επιλέγουν το αντίστοιχο έτος δήλωσης και μπορούν να μεταφέρουν στη δήλωσή τους τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν ήδη αντληθεί από τα συνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα.

Παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων πριν προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της δήλωσης.

Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου

Η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή είναι η 24η Οκτωβρίου 2026.

Μέχρι τότε οι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μέσω της πλατφόρμας. Η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο.

Τι ισχύει για την τροποποιητική δήλωση

Εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

Η σχετική δυνατότητα παρέχεται για διάστημα 30 ημερών μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, ώστε να μπορούν να διορθωθούν λάθη ή παραλείψεις που εντοπίστηκαν μετά την οριστικοποίηση.

Πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή

Διαφορετικό καθεστώς ισχύει εάν η αρχική δήλωση υποβληθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Η εκπρόθεσμη δήλωση Πόθεν Έσχες συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου και τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Για τον λόγο αυτό, οι υπόχρεοι καλούνται να μην αφήσουν τη διαδικασία για τις τελευταίες ημέρες και να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

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