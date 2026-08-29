Το κόστος παραγωγής ελαιολάδου. του Μάνου Κοκκινέλη

Έστω ότι ένας παραγωγός διαθέτει ελαιώνα 1000 δέντρων στην Κρήτη και πραγματοποιεί τις συνηθισμένες εργασίες. Πρόκειται για βιολογικό ξηρικό ελαιώνα.

Κόστος συλλογής



Ο αγρότης συλλέγει 1000 κιλά καρπού την ημέρα.



Κάθε δέντρο παράγει 40 κιλά καρπού.



Την επόμενη χρονιά, λόγω της παρενιαυτοφορίας η παραγωγή μειώνεται κατά 70%. Έτσι, κάθε δέντρο παράγει 12 κιλά καρπού. Υπολογίστηκε ο μέσος όρος από τις 2 χρονιές.



1η χρονιά: 40 τόνοι καρπού. 4,5 κιλά καρπού δίνει 1 κιλό ελαιόλαδο. Άρα, 8.888,9 κιλά ελαιολάδου.



2η χρονιά: 12 τόνοι καρπού. 2.666,7 κιλά ελαιολάδου.



Συνολική ποσότητα ελαιολάδου 11.555,6 κιλά.



Μέσος όρος: 5.777,8 κιλά ελαιολάδου



40 ημέρες χρειάζονται για να μαζέψει τις 1000 ελιές. Την ημέρα ραβδίζει 25 δέντρα.



Για το κόστος συλλογής δαπανώνται 140 ευρώ/ημέρα. Τις 40 ημέρες χρειάζονται 5.600 ευρώ.

Κλάδεμα



Τον χειμώνα 5 ευρώ ανά δέντρο.



Το καλοκαίρι 2 ευρώ ανά δέντρο. 2.000 ευρώ. Σύνολο 7.000.



Ζιζάνια



Με γεωργικό ελκυστήρα η χλοοκοπή δεσμεύει ετησίως 800 ευρώ για 1000 δέντρα.



Λίπασμα



Κοπριά. Κοστίζει 3,3 ευρώ το σακί 12 κιλών. Ένα σακί για κάθε δέντρο. Χρειάζονται 1000 σακιά. Δηλαδή, 3.300 ευρώ.



Κάλιο. Ένα σακί των 25 κιλών στοιχίζει 27 ευρώ. 3 κιλά καλίου ανά δέντρο. Δηλαδή, 3 τόνοι ή 120 σακιά. 3.240 ευρώ.



Ψεκασμός για την ανθοφορία



Άζωτο κοστίζει 16 ευρώ/λίτρο. Η δόση για 100 λίτρα διαλύματος είναι 50 ml. Το κόστος φθάνει τα 40 ευρώ για 2,5 λίτρα.



Βόριο. Στοιχίζει 13/λίτρο. Χρησιμοποιούμε 100 ml/100 lt. Χρειάζονται 5 λίτρα που κοστίζουν 65 ευρώ.



Ψευδάργυρος. 14 ευρώ/κιλό. Η δόση είναι 100 γρ./100 λίτρα. Για τα 1000 δέντρα αγοράζονται 5 κιλά προς 70 ευρώ.



Ρυθμιστής PH. 50 ml/100 lt. Ένα λίτρο κοστίζει 12 ευρώ. 2,5 λίτρα προς 70 ευρώ.



Ψεκασμός με χαλκό μετά τη συλλογή καρπού. Συνολικά 32,5 κιλά προς 211,25 ευρώ με δόση 650 γρ./100 λίτρα.



Αντιμετώπιση του δάκου με καολίνη. Η δόση είναι 3 κιλά στα 100 λίτρα. Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 150 κιλά σε 5 τόνους νερό. Ένας ψεκασμός με κόστος 780 ευρώ.



Κόστος καυσίμου. Για τον γεωργικό ελκυστήρα και τον ψεκασμό χρειάζονται 100 ευρώ κάθε φορά. Ψεκάζουμε 3 φορές και κόβουμε τα χόρτα 1 φορά. Συνολικό κόστος 400 ευρώ.



Κόστος μεταφοράς οχήματος. 10 ευρώ/ημέρα. Για τις 40 ημέρες 400 ευρώ. Συνολικά 800 ευρώ το κόστος καυσίμου.



Επεξεργασία καρπού. Ένα ελαιοτριβείο χρεώνει κάρτα 10% επί της παραγόμενης ποσότητας. Η μέση ετήσια παραγωγή ελαιολάδου υπολογίστηκε στα 5.777,8 κιλά. Άρα, η χρέωση με 3,5 ευρώ ανά κιλό στα 577,78 κιλά είναι 2.022 ευρώ.



Συνολικό κόστος καλλιέργειας το έτος: 23.961 ευρώ ή 23.96 ανά δέντρο/έτος.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις παραπάνω τιμές

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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει υπολογισμούς των εσόδων μετά από αφαίρεση του κόστους παραγωγής και του νεκρού σημείου (έσοδα = έξοδα). Στα 3,5 ευρώ ο παραγωγός έχει ζημιά.

Για να φθάσουμε στο σημείο όπου τα έξοδα θα είναι ίσα με τα έσοδα η τιμή πρέπει να είναι στα 4,15 ευρώ ανά κιλό. Ακόμη και με 30% αύξηση επί του νεκρού σημείου, δηλαδή 5,39 ευρώ ανά κιλό, ο παραγωγός έχει μεικτό κέρδος ανά μήνα 598,45 ευρώ. Εάν υπολογισθεί το κόστος διαβίωσης, τότε πάλι θα υπάρξει αρνητικό αποτέλεσμα.

Εάν λοιπόν ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα έσοδα ενός ατόμου ανά μήνα πρέπει να φθάνουν τα 1.500 ευρώ, τότε το μεικτό κέρδος του παραγωγού υπολείπεται κατά 910 ευρώ. Για να υποστηρίξει 4 μέλη, τότε το μεικτό κέρδος πρέπει να φθάνει τα 4.000 ευρώ/μήνα. Δηλαδή, 48.000€ τον χρόνο. Εάν συνυπολογιστεί το κόστος παραγωγής, φθάνουμε τα 71.962 ευρώ.

Οπότε με παραγωγή ανά έτος 5.777 κιλά, η τιμή πώλησης ελαιολάδου ανά κιλό πρέπει να είναι στα 12,46 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή καλύπτει το κόστος ζωής ενός παραγωγού και άλλων 3 μελών της οικογένειάς του.

Οπότε, 3 λύσεις υπάρχουν για να μειωθεί η τιμή πώλησης και να γίνει ελκυστικότερη. Είτε να αυξηθεί η ποσότητα παραγωγής ανά έτος, είτε να τυποποιηθεί το προϊόν, κάτι που απαιτεί κανάλι διανομής, ή να γίνουν και τα δύο.





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Μάνος Κοκκινέλης

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