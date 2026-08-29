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GOSSIP - LIFESTYLE

Φραγκούλης: «Τιμητικό να με συγκρίνουν με τον Παβαρότι, αλλά δεν μπορώ να είμαι εκείνος»

φραγκούλης
clock 13:00 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Μάριος Φραγκούλης μέσα από την εκπομπή «Ένας κι ένας», όπου βρέθηκε καλεσμένος, αναφέρθηκε στη σύγκριση που δέχτηκε με τον Λουτσιάνο Παβαρότι.

«πάντα πίστευα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του πιστεύω, τη δική του ιδιαιτερότητα. Πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν κάποιος άλλος».

«Δεν μπορώ να είμαι ο Παβαρόττι. Είχα, βέβαια, και γω ινδάλματα. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Μάριο Λάντσα, γιατί είχα δει μια ταινία που λεγόταν “Καρούζο” που έπαιζε τον Ενρίκο Καρούζο και τρελαινόμουν για τη φωνή του. Μου άρεσε πάρα πολύ ένας νέος, τόσο ωραίος που τραγουδούσε και έπαιζε όλους αυτούς τους ρόλους» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Μάριος Φραγκούλης.

«Είναι σίγουρα τιμητικό να με συγκρίνουν με τον Παβαρότι αλλά θέλω να αποδείξω ποιος είμαι εγώ» πρόσθεσε

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