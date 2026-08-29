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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στα Μέγαρα – Νεκρή 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας

τροχαιο μηχανη
clock 13:18 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (28/8) στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, με μία νεαρή γυναίκα 35 χρονών να χάνει τη ζωή της.

Η 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων περιοχή Καλό Νεράκι, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μία περίφραξη.

Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

(φωτογραφία αρχείου)

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