Δήμος Μαλεβιζίου: Τελετή τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες Καλεσανούς ήρωες

Σε μία σεμνή τελετή, που διοργάνωσαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Καλεσών, τιμήθηκε η μνήμη των Καλεσανών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, παρουσία συγγενών των θυμάτων, καθώς και εκπροσώπων αρχών και φορέων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο των Πεσόντων στη θέση Τουπάκι, στον τόπο όπου τον Αύγουστο του 1944 εκτελέστηκαν οι Καλεσανοί ήρωες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

«Οφείλουμε να μη δεχθούμε ποτέ ότι οι εκτελεσθέντες των Καλεσών ήταν απλώς θύματα μιας μακρινής εποχής. Ήταν άνθρωποι του τόπου μας. Άνθρωποι της καθημερινότητας, του μόχθου, της οικογένειας και της δημιουργίας. Άνθρωποι που δικαιούνταν να συνεχίσουν τη ζωή τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να καλλιεργήσουν τη γη τους, να χαρούν την ειρήνη που ερχόταν.

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Αυτή η ζωή τούς αφαιρέθηκε άδικα και βίαια, όταν όλα είχαν πλέον κριθεί. Το χρέος μας απέναντί τους δεν εξαντλείται στην κατάθεση ενός στεφάνου ή στην τήρηση ενός λεπτού σιγής. Εκπληρώνεται μόνο όταν η μνήμη γίνεται συνείδηση και η συνείδηση γίνεται πράξη», ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, με αφορμή τη συμπλήρωση 82 χρόνων από την εκτέλεση των Καλεσανών ηρώων στη θέση Τουπάκι.

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Στον χαιρετισμό της, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Μαλεβιζίου Χρύσα Λυρώνη αναφέρθηκε στη θυσία των κατοίκων των Καλεσών, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη και διαχρονική πυξίδα αξιών για τις επόμενες γενιές.

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