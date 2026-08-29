ΣΑΒ.29 Αυγ 2026 17:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

παναγιωταρου
clock 15:00 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και το έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή της. Στη φωτογραφία, την βλέπουμε ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ γνωστοποίησε στους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πως χρειάστηκε να γίνει ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.

«Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου», σχολιάσε η ίδια χαρακτηριστικά και  επέλεξε να μην δώσει μέσα από την ανάρτησή της, περισσότερες λεπτομέρειες.

παναγιώταρου

Διαβάστε επίσης 

Η Καίτη Φίνου απαντά στις επικρίσεις για τη διαμονή της στο Σπίτι του Ηθοποιού

H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου νοσοοκομείο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis