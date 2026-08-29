Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και το έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή της. Στη φωτογραφία, την βλέπουμε ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ γνωστοποίησε στους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πως χρειάστηκε να γίνει ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.

«Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου», σχολιάσε η ίδια χαρακτηριστικά και επέλεξε να μην δώσει μέσα από την ανάρτησή της, περισσότερες λεπτομέρειες.

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