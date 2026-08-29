ΣΑΒ.29 Αυγ 2026 17:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - Σε ετοιμότητα για τις φωτιές: Μεταστάθμευση - εξπρές ελικοπτέρου Ericsson στα Χανιά

έρικσον
clock 16:42 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη, καθώς το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με τον υψηλότερο δείκτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Έκτακτη αεροπορική ενίσχυση

Η γνωστοποίηση ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αγγίζει το κορυφαίο επίπεδο 5 (Κατάσταση Συναγερμού) οδήγησε στην άμεση λήψη έκτακτων μέτρων.

Το Σάββατο μεταστάθμευσε εκτάκτως στα Χανιά ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Ericsson, το οποίο θα παραμείνει στο νησί για τις επόμενες δύο ημέρες, έτοιμο να επέμβει σε οποιαδήποτε εστία.

Μπαράζ συσκέψεων και «ανοιχτή γραμμή» με το Υπουργείο

Η κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνεται στο μπαράζ συσκέψεων πολιτικής προστασίας που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ανώτατων υπηρεσιακών παραγόντων και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Γιώργου Τσαπάκου.

Έτοιμα για απογείωση και άλλα εναέρια μέσα

Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, το Υπουργείο έδωσε ρητή διαβεβαίωση στην Περιφέρεια Κρήτης πως η θωράκιση του νησιού είναι προτεραιότητα. Αν κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει άμεση αποστολή επιπλέον ιπτάμενων μέσων.

Οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και να καλούν αμέσως στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 199 και 112.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σε όλο το νησί - Πυρετώδεις προετοιμασίες ενόψει της 3ης του Σεπτέμβρη

Ηράκλειο: Στα όριά τους οι πολίτες με τις διακοπές ρεύματος... λόγω υγρασίας

Έρευνα ekriti - ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου: Ποιος είναι σήμερα ο διαχειριστής και πως άλλαξε το καθεστώς

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κρητη Φωτιές Ελικοπτερο Χανιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis