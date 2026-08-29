Κρήτη - Σε ετοιμότητα για τις φωτιές: Μεταστάθμευση - εξπρές ελικοπτέρου Ericsson στα Χανιά

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Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη, καθώς το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με τον υψηλότερο δείκτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Έκτακτη αεροπορική ενίσχυση

Η γνωστοποίηση ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αγγίζει το κορυφαίο επίπεδο 5 (Κατάσταση Συναγερμού) οδήγησε στην άμεση λήψη έκτακτων μέτρων.

Το Σάββατο μεταστάθμευσε εκτάκτως στα Χανιά ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Ericsson, το οποίο θα παραμείνει στο νησί για τις επόμενες δύο ημέρες, έτοιμο να επέμβει σε οποιαδήποτε εστία.

Μπαράζ συσκέψεων και «ανοιχτή γραμμή» με το Υπουργείο

Η κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνεται στο μπαράζ συσκέψεων πολιτικής προστασίας που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ανώτατων υπηρεσιακών παραγόντων και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Γιώργου Τσαπάκου.

Έτοιμα για απογείωση και άλλα εναέρια μέσα

Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, το Υπουργείο έδωσε ρητή διαβεβαίωση στην Περιφέρεια Κρήτης πως η θωράκιση του νησιού είναι προτεραιότητα. Αν κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει άμεση αποστολή επιπλέον ιπτάμενων μέσων.

Οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και να καλούν αμέσως στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 199 και 112.

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