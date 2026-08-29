Απόδραση στο Λασίθι με τους "Δρόμους Ζωής": Πεζοπορία, Canyoning και ανεμελιά σε Αγριόμαντρα και Θόλο

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Η πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη πλησιάζει και ο Πεζοπορικός Ορειβατικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Ηρακλείου «Δρόμοι Ζωής» προγραμματίζει μια μοναδική εξόρμηση.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, το ραντεβού δίνεται στην ανατολική Κρήτη, σε μια περιοχή γεμάτη αντιθέσεις, άγρια φυσική ομορφιά και ιστορία.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της εξόρμησης είναι ότι δεν απευθύνεται μόνο σε έμπειρους ορειβάτες. Αντίθετα, προσφέρει τρεις διαφορετικές επιλογές (πακέτα δραστηριοτήτων), ώστε κάθε συμμετέχων να επιλέξει αυτή που ταιριάζει απόλυτα στις αντοχές, τη διάθεση και την εμπειρία του.

Η ανακοίνωση του συλλόγου

Πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη και οι επιλογές… συνεχίζονται !!

Έχουμε λοιπόν, πεζοπορική επίσκεψη (με σύντομη βουτιά) στην πανέμορφη παραλία της αγριόμαντρας (το αντίστοιχο αγιοφάραγγο της βόρειας ακτογραμμής) και μετά μπάνιο στην παρακείμενη παραλία του θόλου.

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Ώρες πορείας 03:00 Β.Δ. 1

μπάνιο κατευθείαν χωρίς πεζοπορία (η δεύτερη επιλογή),

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Canyoning για αρχάριους, δλδ κατάβαση φαραγγιών με τεχνικά μέσα.

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Δίνουμε τη δυνατότητα στους φίλους μας (αμύητους, αρχάριους, νεοεισερχόμενους) να δοκιμάσουν την ιδιαίτερα εντυπωσιακή δραστηριότητα της κατάβασης φαραγγιών – Canyoning - σε ένα όμορφο και εύκολο φαράγγι στην περιοχή του Ν. Λασιθίου, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά και την μνημειακή ελιά (άνω των 3000 ετών).

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Δραστηριότητα που μπορεί γίνει από οποιονδήποτε (χωρίς υψοφοβία ή ακροφοβία) και να σας χαρίσει απίστευτες εικόνες, μιας Κρήτης που αγνοούσατε ότι υπάρχει!!! (η τρίτη επιλογή) και φυσικά, μετά μπάνιο!!!

Αν θέλετε να ζήσετε την εμπειρία (και προλάβετε), τότε:

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Αναχώρηση από τον χώρο της Λαϊκής αγοράς του Σαββάτου (Αγία Άννα) στις 08:00, Ημέρα Κυριακή 06/09/2026.

Οι εξορμήσεις μας γίνονται σε μη αστικό περιβάλλον, απαιτείται εξοπλισμός κατάλληλος με το πεδίο και την εποχή.

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