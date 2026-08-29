Κορομηλά: «Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες»

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Η Ρούλα Κορομηλά μέσα από τη νέα της ανάρτηση αναφέρθηκε στην ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί περιορισμό για καμία γυναίκα.

Η παρουσιάστρια χαμογελώντας στον φακό, επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με ένα μήνυμα που έχει ξεκάθαρο αποδέκτη.

«Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες…», έγραψε χαρακτηριστικά.

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