ΣΑΒ.29 Αυγ 2026 17:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Με Κόντρο κόντρα στον Άρη

κοντρο
clock 16:34 | 29/08/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με τον Κέναν Κόντρο να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τα «ασπρόμαυρα» και να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την αυριανή (30/8-19:30) αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την 2η αγωνιστική της Super League..

Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της ομάδας και ο Χρήστος Κόντης τον συμπεριέλαβε στην 25μελή αποστολή για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής.

 Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, όπως επίσης οι Καλαφάτης, Χνάρης, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης.

Η αποστολή του ΟΦΗ:Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Krizmanic, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Aitor, Σιτμαλίδης, Iseka, Θεοδοσουλάκης και Kodro.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ: Ανακοινώθηκε επίσημα ο Κέναν Κόντρο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis