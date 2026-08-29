ΟΦΗ: Με Κόντρο κόντρα στον Άρη

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Με τον Κέναν Κόντρο να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τα «ασπρόμαυρα» και να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την αυριανή (30/8-19:30) αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την 2η αγωνιστική της Super League..

Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της ομάδας και ο Χρήστος Κόντης τον συμπεριέλαβε στην 25μελή αποστολή για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, όπως επίσης οι Καλαφάτης, Χνάρης, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης.

Η αποστολή του ΟΦΗ:Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Krizmanic, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Aitor, Σιτμαλίδης, Iseka, Θεοδοσουλάκης και Kodro.

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