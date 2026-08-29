Ο δρόμος με αποτυπώματα δεινοσαύρων ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών (βίντεο)

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Μια σπάνια βροχή μετέτρεψε σε εντυπωσιακές «λίμνες» τα αποτυπώματα δεινοσαύρων ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών στο Κολοράντο των ΗΠΑ, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τα ίχνη στον κόκκινο ψαμμίτη.

Ο βιντεογράφος Μπάρι Στίβενσον κατέγραψε πλάνα από τα γεμάτα νερό ίχνη σαυροπόδων κατά μήκος της διαδρομής «West Gold Hill Dinosaur Trackway».

Στο συγκεκριμένο σημείο εντοπίζεται η μεγαλύτερη συνεχής διαδρομή ιχνών δεινοσαύρων στον κόσμο.

Ανέφερε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου.

«Η βροχή στα τέλη της σεζόν γέμισε τα τεράστια αποτυπώματα… κάνοντας αυτά τα αξιοθαύμαστα ίχνη ακόμη πιο ορατά στον κόκκινο ψαμμίτη, 1.600 πόδια πάνω από το Ouray του Κολοράντο», δήλωσε ο Στίβενσον στο Storyful.

Footprints made by a dinosaur 150 million years ago in Colorado began filling with rain water on Tuesday. pic.twitter.com/i0oUXOt1jn — ABC News (@ABC) August 28, 2026

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