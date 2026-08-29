Μεσσηνία: Φυτεία 267 δενδρυλλίων κάνναβης – Χειροπέδες σε τρεις άνδρες με οπλισμό

Οργανωμένη φυτεία κάνναβης με 267 δενδρύλλια εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε ορεινή και δύσβατη περιοχή μεταξύ Πολιανής και Ακόβου, στα όρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 35 ετών, καθώς και ο 57χρονος πατέρας του νεότερου.

Η φυτεία εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αναπτυχθεί σε δασική έκταση, σε ειδικά διαμορφωμένο και εκχερσωμένο χώρο τριών επιπέδων. Για το πότισμα των φυτών είχε εγκατασταθεί οργανωμένο αρδευτικό σύστημα με ελαστικούς σωλήνες και εκτοξευτήρες νερού.





Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στη φυτεία τον 21χρονο και τον 35χρονο και τους συνέλαβαν. Στην κατοχή του 35χρονου βρέθηκε κυνηγετικό όπλο, το οποίο, κατά την αστυνομική έρευνα, είχε παραχωρήσει ο πατέρας του 21χρονου. Εκτιμάται ότι το έφεραν μαζί τους τόσο για προστασία όσο και για να εμφανίζονται ως κυνηγοί σε περίπτωση που συναντούσαν κάποιον στην περιοχή.

Τα ευρήματα των ερευνών



Από τον χώρο της φυτείας και το όχημα των δύο συλληφθέντων κατασχέθηκαν:

267 φυτά κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρων,



ποσότητα κάνναβης, αποτελούμενη από κλώνους και ανθούς, συνολικού βάρους 180 γραμμαρίων,



ένα κυνηγετικό όπλο και ένα φυσίγγιο,



ένα μεταλλικό μαχαίρι,



δύο κινητά τηλέφωνα,



το χρηματικό ποσό των 380 ευρώ,



καλλιεργητικός και αρδευτικός εξοπλισμός,



ένα όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.



Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του 35χρονου, σε κοντινό χωριό, βρέθηκαν ακόμη 13 φυτά κάνναβης, ύψους έως ενός μέτρου, 36,8 γραμμάρια κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος από την καλλιέργεια και τη διακίνηση των ναρκωτικών θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 360.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 57χρονος πατέρας του 21χρονου, καθώς φέρεται να είχε παραχωρήσει στους δύο άνδρες το κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν διέθετε άδεια κατοχής. Ο 57χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο, ενώ ο 21χρονος και ο 35χρονος οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

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