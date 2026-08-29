Αναστασοπούλου: Η ερωτική εξομολόγηση στον Φώτη Μπενάρντο για τα 13 χρόνια από το πρώτο τους ραντεβού

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπερνάντο γιόρταζου σήμερα 13 χρόνια κοινής πορείας. Με αφορμή τη φετινή επέτειο, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δημοσίευσε τμια σειρά από νέες φωτογραφίες με τον σύζυγό της.

«13 χρόνια απ’το πρώτο μας ραντεβού… Κάθε χρόνο, την ίδια ώρα ξαναβγαίνουμε ραντεβού στο ίδιο μέρος, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και κάνουμε τον απολογισμό μας. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα.

Αγαπιόμαστε βαθιά, θαυμάζουμε ο ένας τον άλλο, σεβόμαστε τα ελαττώματα ο ένας του άλλου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γινόμαστε καλύτεροι… ο ένας για τον άλλο και πλέον και οι δυο μαζί για τα κορίτσια μας.

Σ’ αγαπώ φως της ζωής μου. Σ’ έβλεπα να με πλησιάζεις σαν σήμερα πριν 13 χρόνια και το ένα λεπτό που έκανες να διασχίσεις το δρόμο, έλεγα από μέσα μου, αυτός είναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Είχα δίκιο ….», έγραψε χαρακτηριστικά η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Διαβάστε επίσης

Φραγκούλης: «Τιμητικό να με συγκρίνουν με τον Παβαρότι, αλλά δεν μπορώ να είμαι εκείνος»

Κορομηλά: «Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες»