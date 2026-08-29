Χανιά: Άμεσος έλεγχος της φωτιάς στο Βαμβακόπουλο παρά τον ακραίο κίνδυνο κατηγορίας 5

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα φωτιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή του Βαμβακόπουλου. Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 4.30 το απόγευμα του Σαββάτου σε δρόμο παράλληλο του ΒΟΑΚ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που γρήγορα μπόρεσαν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Συνδρομή παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Χανίων.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 5).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Απόδραση στο Λασίθι με τους "Δρόμους Ζωής": Πεζοπορία, Canyoning και ανεμελιά σε Αγριόμαντρα και Θόλο