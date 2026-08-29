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ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πού θα "χτυπήσουν" μπόρες και καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου

βροχή
clock 18:06 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύντομο πέρασμα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένεται απόψε, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια αναμένεται να κινηθούν νοτιότερα, με τον γνωστό μετεωρολόγο να επισημαίνει τις περιοχές που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επηρεαστούν.

Ο Σάκης Αρναούτογλου, σε ανάρτησή του στο Facebook που συνοδεύεται από σχετικό χάρτη, σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα και δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Πού αναμένονται οι μπόρες και οι καταιγίδες

Οι πιθανότητες για ένα σύντομο πέρασμα μπόρας ή ακόμη και τοπικής καταιγίδας αυξάνονται κατά τις βραδινές ώρες, αρχικά στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν και προς άλλες περιοχές, με τον Σάκη Αρναούτογλου να εκτιμά ότι θα διαρκέσουν περίπου έως λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, για ένα σύντομο πέρασμα βροχών και καταιγίδων και όχι για φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Δεν αποκλείεται ενίσχυση των ανέμων

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται να σημειωθεί και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων.

Στον χάρτη που δημοσίευσε ο Σάκης Αρναούτογλου αποτυπώνονται οι περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλωθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Δείτε την ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

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