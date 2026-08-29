Δωδεκάνησα: Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Χάλκης

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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον θαλάσσιο χώρο των Δωδεκανήσων.

Η δόνηση καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και είχε ως επίκεντρο την περιοχή κοντά στο νησί της Χάλκης, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει ανησυχία ή ζημιές.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι η δόνηση σημειώθηκε στις 15:32, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης και σε απόσταση 393 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά της Αθήνας.

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Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μικρό, γεγονός που τον κατέστησε αισθητό στο νησί και στα γύρω Δωδεκάνησα, χωρίς όμως να καταγραφούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή διαθέτει έντονη τεκτονική δραστηριότητα και τέτοιου είδους μεγέθη θεωρούνται απόλυτα φυσιολογικά και αναμενόμενα.

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