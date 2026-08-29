Συναγερμός στην Ολλανδία για ναρκωτικά με το πρόσωπο του Τραμπ!

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ολλανδία για ιδιαίτερα επικίνδυνα χάπια που κυκλοφορούν ως ecstasy και έχουν το σχήμα του προσώπου του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποκάλυψαν ότι περιέχουν πολύ υψηλή ποσότητα PMMA, μιας συνθετικής ουσίας που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση και ακόμη και θάνατο.

Το ολλανδικό Ινστιτούτο Trimbos εξέδωσε την Παρασκευή 28 Αυγούστου εθνική «Red Alert» προειδοποίηση, μετά τον εντοπισμό πολλών τέτοιων χαπιών σε κέντρα ελέγχου του Drugs Information and Monitoring System (DIMS). Αντίστοιχο χάπι εξετάστηκε πρόσφατα και από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Εγκληματολογίας.

Τα χάπια έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς. Στην μπροστινή πλευρά απεικονίζεται το χαρακτηριστικό προφίλ του Αμερικανού προέδρου, ενώ στην πίσω πλευρά υπάρχει η ένδειξη «NL» και το επώνυμο «Trump».

Γιατί η PMMA θεωρείται τόσο επικίνδυνη



Η PMMA – παρα-μεθοξυμεθαμφεταμίνη – μοιάζει χημικά με το MDMA, τη βασική δραστική ουσία του ecstasy, αλλά παρουσιάζει μία κρίσιμη διαφορά: η δράση της μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά.

Αυτό δημιουργεί έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο μηχανισμό. Ένα άτομο μπορεί να θεωρήσει ότι το χάπι «δεν έπιασε» και να πάρει επιπλέον ποσότητα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υπερδοσολογίας.







Σύμφωνα με το Trimbos, αρκετές ώρες μετά τη λήψη μπορεί να εμφανιστούν ναυτία, έντονη ταχυκαρδία, σπασμοί και ακραία αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Η υπερθερμία μπορεί να εξελιχθεί σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση.

Η οδηγία των ολλανδικών Αρχών είναι κατηγορηματική: τα συγκεκριμένα χάπια δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση. Εάν κάποιος τα έχει ήδη λάβει και παρουσιάζει έντονα συμπτώματα, το Trimbos συστήνει άμεση κλήση ιατρικής βοήθειας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η PMMA προκαλεί συναγερμό



Η συγκεκριμένη ουσία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ευρωπαϊκές Αρχές.

Τον Δεκέμβριο του 2014, το ολλανδικό σύστημα DIMS είχε εντοπίσει διαφορετικό χάπι που περιείχε 173 mg PMMA, ποσότητα που τότε χαρακτηρίστηκε δυνητικά θανατηφόρα. Η υπόθεση είχε οδηγήσει και τότε σε πανεθνική προειδοποίηση στην Ολλανδία, ενώ αντίστοιχα χάπια είχαν συνδεθεί με θανάτους στο εξωτερικό.







Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις το 2024 η PMMA εμφανιζόταν πολύ σπάνια στα δείγματα που έφταναν στο DIMS. Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Εγκληματολογίας, ωστόσο, είχε εντοπίσει μεγάλες ποσότητες χαπιών που περιείχαν συνδυασμό MDMA, αμφεταμίνης και χαμηλότερων συγκεντρώσεων PMMA.

Τα «Trump pills» επιστρέφουν



Χάπια ecstasy που χρησιμοποιούν το πρόσωπο ή το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ ως λογότυπο έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν στην παράνομη αγορά ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Η εμφάνισή τους, ωστόσο, δεν αποτελεί καμία εγγύηση για τη σύνθεσή τους. Χάπια που μοιάζουν εξωτερικά μεταξύ τους μπορούν να περιέχουν εντελώς διαφορετικές ουσίες ή συγκεντρώσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο δηλητηρίασης.

Η νέα προειδοποίηση στην Ολλανδία είναι ακόμη σοβαρότερη ακριβώς επειδή οι εργαστηριακές αναλύσεις δεν εντόπισαν απλώς ένα ιδιαίτερα ισχυρό ecstasy, αλλά πολύ υψηλή συγκέντρωση PMMA, μιας ουσίας με καθυστερημένη και δυνητικά θανατηφόρα δράση.

Το DIMS, που λειτουργεί υπό το Ινστιτούτο Trimbos, διαθέτει πανεθνικό δίκτυο 34 σημείων ελέγχου στην Ολλανδία και παρακολουθεί συστηματικά την εμφάνιση νέων ή ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών στην παράνομη αγορά.

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