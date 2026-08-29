Διοικήτρια ΔΥΠΑ: Πάνω από 77% των αποφοίτων των σχολών απορροφάται άμεσα στην αγορά εργασίας

Η ΔΥΠΑ έχει επενδύσει συστηματικά στην ανάπτυξη και ενίσχυση των τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς αυτά εξακολουθούν να παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση, άμεση απορρόφηση από την αγορά εργασίας και καλές απολαβές, όπως ανέφερε η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας σε vidcast της Ναυτεμπορικής.



Μιλώντας για τον ρόλο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων, η κ. Χορμόβα ανέφερε ότι οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ, πρώην σχολές του ΟΑΕΔ, «έχουν εκσυγχρονιστεί και εμπλουτιστεί με ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς».

Όπως εξήγησε, οι σχολές λειτουργούν σε 50 σημεία σε όλη τη χώρα και προσφέρουν 37 ειδικότητες, από παραδοσιακά τεχνικά επαγγέλματα, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και ψυκτικοί, έως σύγχρονες ειδικότητες, όπως χειριστές CNC, τεχνίτες αυτοματισμών, τεχνίτες συστημάτων κυβερνοασφάλειας, αλλά και ειδικότητες στους τομείς της υγείας και της ομορφιάς.

«Μαθητές εκπαιδεύονται και στη σχολή και στον χώρο εργασίας»



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σύστημα της μαθητείας, μέσω του οποίου, όπως είπε, «μαθητές των ΕΠΑΣ εκπαιδεύονται για δύο χρόνια παράλληλα στη σχολή και στον χώρο εργασίας. Η μαθητεία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησης, είναι αμειβόμενη και ασφαλισμένη, ενώ τα ένσημα που συγκεντρώνουν οι μαθητευόμενοι αναγνωρίζονται ως προϋπηρεσία, μεταξύ άλλων και για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών σε ειδικότητες, όπου απαιτείται».

Η κ. Χορμόβα υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία της ΔΥΠΑ με τις επιχειρήσεις επιτρέπει την προσαρμογή των ειδικοτήτων στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όπως είπε, «η ΔΥΠΑ έχει αναπτύξει μνημόνια συνεργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις και κλάδους της οικονομίας, ώστε οι μαθητευόμενοι να αποκτούν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και, σε πολλές περιπτώσεις, να παραμένουν στις επιχειρήσεις και μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας».

Ακολούθως, σημείωσε ότι η ΔΥΠΑ παρέχει, με εισοδηματικά κριτήρια, επίδομα στέγασης ύψους 240 ευρώ τον μήνα στους μαθητές και τις μαθήτριες των ΕΠΑΣ που χρειάζεται να μετακινηθούν για τη φοίτησή τους, καθώς και επίδομα σίτισης, με στόχο να περιορίζονται τα οικονομικά εμπόδια πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Στο σημείο αυτό ανέδειξε τις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ, επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη συμμετοχή επιχειρήσεων που αναζητούν τεχνικό προσωπικό αποτελεί ένδειξη της υψηλής ζήτησης για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

ΔΥΠΑ και τεχνητή νοημοσύνη

Σε ό,τι αφορά την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, η κ. Χορμόβα εκτίμησε ότι τα τεχνικά επαγγέλματα αναμένεται να επηρεαστούν σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλα αντικείμενα. Παράλληλα, τόνισε ότι η ΔΥΠΑ προσαρμόζει ήδη την εκπαίδευση στις τεχνολογικές εξελίξεις, εντάσσοντας νέες ειδικότητες, όπως η ρομποτική, και εκσυγχρονίζοντας παραδοσιακά επαγγέλματα μέσω της χρήσης σύγχρονων εργαλείων και μηχανημάτων.

Στενότερη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο με βιομηχανία και επιχειρήσεις



Αναφερόμενη στα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ, έθεσε ως προτεραιότητες την ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων, την περαιτέρω ενημέρωση των νέων για τις δυνατότητες της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και, κυρίως, την ακόμη στενότερη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Στο Ρέθυμνο το πρώτο εγχώριο κρούσμα

Τραγωδία στη Σταλίδα - 36χρονος Τούρκος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα



