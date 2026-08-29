Ιαπωνία: Ο νέος ταξιδιωτικός προορισμός που κερδίζει τους Έλληνες

Η Ιαπωνία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη θέση στις ταξιδιωτικές επιλογές των Ελλήνων, με τη ζήτηση τα τελευταία χρόνια να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο. Τόκιο, Κιότο, Οσάκα και Χιροσίμα αποτελούν πλέον δημοφιλείς σταθμούς, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η ιαπωνική γαστρονομία, η τεχνολογία, η παραδοσιακή κουλτούρα και τα τοπία της χώρας.

Σύμφωνα με επαγγελματίες του τουρισμού, η ελληνική αγορά έχει αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον της για την Ιαπωνία, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για άνοδο έως και 80%-100% τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, οι αφίξεις Ελλήνων το 2025 ήταν περίπου 120% υψηλότερες σε σχέση με το 2019.

Το κόστος ενός οργανωμένου ταξιδιού 10-12 ημερών κυμαίνεται συνήθως από 2.800 έως 3.500 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα και πιο σύνθετα προγράμματα μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 6.000 ευρώ.

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Η άνοιξη, με τις ανθισμένες κερασιές, παραμένει η δημοφιλέστερη περίοδος, ενώ σταδιακά αυξάνεται και η ζήτηση για το φθινόπωρο. Παράλληλα, οι νεότεροι ταξιδιώτες στρέφονται περισσότερο σε εξατομικευμένα ταξίδια, αναζητώντας εμπειρίες γύρω από το anime, το gaming, τη γαστρονομία και τη νυχτερινή ζωή.

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Η αυξανόμενη δημοτικότητα της χώρας συνδέεται και με την ευνοϊκότερη ισοτιμία του γεν, αλλά και με την έντονη προβολή της Ιαπωνίας μέσω των social media. Έτσι, ένας προορισμός που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν μακρινός και δύσκολος, εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα πιο δημοφιλή «ταξίδια ζωής» για τους Έλληνες.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή φωτογραφιών - unsplash.com

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