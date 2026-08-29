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ΚΟΣΜΟΣ

«Νομίζαμε ότι έφτασε το τέλος»: Μαρτυρία-σοκ κατοίκου για τον εφιάλτη της χαλαζόπτωσης στη Ζυρίχη

χαλάζι - Ζυρίχη
clock 14:52 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το πρωί της Παρασκευής (28/8) την Ζυρίχη, με τις περιοχές Γκλατφέλντεν, Μπίλαχ και Ζόιζαχ να καταγράφουν εκτεταμένες καταστροφές.

Μεταξύ των πληγέντων ήταν και ένας κάτοικος του Χέρι, ο οποίος είδε το τροχόσπιτό του να υφίσταται σοβαρές ζημιές από το χαλάζι.

«Έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου. Ήταν κατάμαυρα», περιέγραψε ο ίδιος. Όπως ανέφερε, αρχικά έπεφτε χαλάζι και μέσα σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα είχε αποκτήσει μέγεθος μπάλας του γκολφ.

Από τη χαλαζόπτωση καταστράφηκε ολοκληρωτικά το φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του τροχόσπιτου, ενώ υπέστησαν ζημιές και τα παράθυρά του.

Σοβαρές ζημιές και στην κατοικία

Οι ζημιές δεν περιορίστηκαν στο τροχόσπιτο. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι στην οροφή του σπιτιού του υπάρχουν περίπου 50 τρύπες από τις προσκρούσεις του χαλαζιού, ενώ αρκετά κεραμίδια έσπασαν.

Καταστράφηκε επίσης το ηλιακό θερμικό σύστημα για τη θέρμανση νερού στην οροφή, ενώ έσπασε και το τζάμι ενός φεγγίτη.

Παράλληλα, τμήματα του κατεστραμμένου συστήματος ηλιακής ενέργειας διασκορπίστηκαν στην αυλή και το γκαζόν, με αποτέλεσμα να απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης.

«Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς»

Παρά το μέγεθος των ζημιών, ο κάτοικος αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία.

Όπως ανέφερε, είναι ασφαλισμένος, ωστόσο τώρα καλείται να διευθετήσει ποια ασφαλιστική κάλυψη θα αναλάβει τις διαφορετικές ζημιές, ενώ η διαδικασία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς το φαινόμενο σημειώθηκε Παρασκευή και δυσκολεύεται να βρει τεχνίτη για την επισκευή της στέγης.

Παράλληλα, προβλέπονται νέες βροχοπτώσεις, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για άμεσες εργασίες αποκατάστασης.

Ο ίδιος επρόκειτο να ταξιδέψει με το τροχόσπιτο στην Ισπανία τον Νοέμβριο, σχέδιο που πλέον βρίσκεται στον αέρα.

«Γιατί να εκνευριστώ; Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το σημαντικότερο είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

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