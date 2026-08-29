Ηράκλειο: Τετράτροχη "γουρούνα" με τουρίστες έπεσε σε χαράδρα - Δύο στο νοσοκομείο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τετράτροχο όχημα τύπου «γουρούνα» σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Αχλάδα του Δήμου Μαλεβιζίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.

Το ατύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο κενό, πέφτοντας μέσα σε χαράδρα της περιοχής.

Από την πτώση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες.

Επιχείρηση του ΕΚΑΒ και διακομιδή στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την ανάσυρση των τραυματιών. Οι δύο αλλοδαποί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα μεπληροφορίες ο ένας εκ των δύο τουριστών φέρει πιο σοβαρά τραύματα και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ ο δεύτερος επιβάτης νοσηλεύεται με ελαφρύτερα τραύματα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα έχασε τον έλεγχο και βγήκε από τον δρόμο παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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