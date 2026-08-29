Πώς να καθαρίσετε εύκολα τα λίπη από τα ταψιά του φούρνου

Μήπως έχετε αφήσει για ώρες ολόκληρες το ταψί του φούρνου στον νεροχύτη με την ελπίδα να φύγουν εύκολα τα μαγειρεμένα λίπη;

Βασανίζεστε προσπαθώντας να τρίψετε τα καμένα λίπη και δεν φεύγουν με τίποτα; Ξοδεύετε αρκετό σαπούνι και οι προσπάθειες είναι μάταιες;

Συγκεντρώσαμε μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να αφαιρείτε τα λίπη από τα ταψιά του φούρνου με περισσότερη ευκολία.

Σόδα και ξίδι: ο συνδυασμός που διαλύει τα λίπη

Το ξίδι και η μαγειρική σόδα είναι δύο υλικά που λείπουν σπάνια από μια κουζίνα. Ο συνδυασμός και των δύο μαζί είναι το μυστικό της απόλυτης επιτυχίας. Πίσω τους κρύβονται οι τρεις μεγάλες οικογένειες των χημικών ενώσεων, δηλαδή τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα.

Έτσι λοιπόν, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να γεμίσετε τον νεροχύτη με ζεστό, σχεδόν καυτό νερό και να προσθέσετε ίση ποσότητα μαγειρικής σόδας με ίση ποσότητα ξιδιού -προτιμήστε τα κοκκινωπά ξίδια που είναι πιο όξινα και δραστικά. Σε αυτό το νερό βυθίστε το ταψί -ισχύει και για τα τηγάνια- και αφήστε να μουλιάσουν για περίπου 30 λεπτά έως μία ώρα. Στη συνέχεια, με ένα ανοξείδωτο σύρμα κουζίνας τρίψτε το σκεύος καλά.

Φροντίστε να κάνετε με το χέρι σας κυκλικές κινήσεις χωρίς να αυξομειώνετε την πίεση στο χέρι, ώστε να αποφύγετε τις (πολλές) γρατζουνιές.

Αφού τρίψετε και την πιο επίμονη βρωμιά, ξεπλύνετε με νερό για να καθαρίσει και εν συνεχεία πλύντε καλά το ταψί με σαπούνι για τα πιάτα, χρησιμοποιώντας σφουγγάρι και ζεστό νερό. Έτσι θα γλυτώσετε και από τα λίπη που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι και θα απαλλαχθείτε από τη μυρωδιά του ξιδιού.

Δοκιμάστε τα μαλακά πανάκια στεγνωτηρίου για να διώξετε τα λίπη

Πιθανόν να ακούγεται παράξενο, ωστόσο είναι αποτελεσματικό γιατί βοηθάει να φύγουν πιο εύκολα τα καμμένα λίπη από τα ταψιά. Τι πρέπει να κάνετε; Αφήστε το ταψί στο νεροχύτη και ακουμπήστε πάνω του δύο πανάκια στεγνωτηρίου. Αφήστε να παραμείνουν για 2 ώς 3 ώρες, ακόμα και όλη τη νύχτα αν χρειαστεί. Αδειάστε το νερό, πετάξτε τα πανάκια και πλύντε το ταψί με σαπούνι για τα πιάτα, χρησιμοποιώντας σφουγγάρι.

Μην υποτιμάτε τις λαδόκολες

Ο απλούστερος τρόπος για να διατηρήσετε τα ταψιά σας, τις γάστρες και τις λαμαρίνες πάντα καθαρές, είναι να χρησιμοποιείτε λαδόκολλα σε όλες τις παρασκευές. Ακόμα και αν είναι γιουβέτσι ή ψητό κρέας με πατάτες.

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