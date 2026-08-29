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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Πρώτο φιλικό τεστ για Αναγέννηση και Ηρόδοτο

αναγεννηση
clock 23:31 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το πρώτο της τεστ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική σεζόν έδωσε η Αναγέννηση, φιλοξενώντας τον Ηρόδοτο στο κλειστό Αρκαλοχωρίου τον οποίο νίκησε με 81-66.

Τα πρώτα δείγματα ήταν θετικά για το σύνολο του Μύρωνα Παπαδάκη, που συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της ιστορικής πρώτης συμμετοχής του στην Elite League.

Ο τεχνικός της ομάδας  έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, έχοντας την ευκαιρία να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα και αγωνιστικές καταστάσεις και να βγάλει τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα. Στο φιλικό δεν αγωνίστηκαν οι Ματσάγγος και τραυματίας Στεφανάκης.

"Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Αρκαλοχωρίου, αλλά και συνολικά του Ηρακλειώτικου μπάσκετ, που βρέθηκε στο κλειστό και έδωσε από το πρώτο κιόλας τεστ βροντερό «παρών».

Ευχόμαστε στον Ηρόδοτο καλή αγωνιστική σεζόν και κάθε επιτυχία στην επιστροφή του στις εθνικές κατηγορίες."αναφέρει η Αναγέννηση.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 34-32, 58-50, 81-66

Τα υπόλοιπα φιλικά της Αναγέννησης

Η προετοιμασία συνεχίζεται και κάθε φιλικό είναι ακόμη ένα βήμα προς τον μεγάλο στόχο. 

05.09 — Ρέθυμνο Cretan Kings | -

18.09 — @a.c.papagou | AWAY

19.09 — Πανελευσινιακός ΑΟΚ | AWAY

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